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Иван Кирчук об авторском моноспектакле и сборе средств на новый альбом

09.04.2017 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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За три месяца с начала года Иван Кирчук дал более 15-ти концертов в разных городах, где показывал публике свой моноспектакль "Дорожка моя". И в каждом городе музыкант наблюдал искренний интерес зрителей к фольклору, народному творчеству, обрядам, старинным песням и инструментам.

"Моноспектакль "Дорожка моя" сформирован на экспедиционных материалах с 1983 по 2007 год. Это песни, сказки, былины. Поэтому в самой программе звучат различные песни от рождения и до смерти человека — это и календарь, и песни к рождению, и свадебные, и все это чередуется белорусскими народными инструментами, такими как окарина, дудка, жалейка, лира, смык. Работают маски и батлеечные куклы, и все это вызывает интерес", — рассказал Кирчук.

Иван Кирчук об авторском моноспектакле и сборе средств на новый альбом
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
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Во всех концертах в областных центрах и небольших городах Иван Кирчук рассказывает публике о записи нового альбома и об оригинальном стиле "прогрессив-фольк", в котором работает этно-трио "Троица". Благодаря творчеству коллектива за долгий период времени многие старинные белорусские песни приобрели новую окраску и звучание.

"Студия, на которую мы сейчас замахнулись, находится в Варшаве. Главное для нас в студии — профессионал звукозаписи в нашей стилистике "фолк-фьюжн". В Беларуси специалистов в этой области не хватает, а в польской студии есть Томек Рогула, который очень удачно работает с нашими материалами. Результатом нашего сотрудничества в прошлом стал альбом "Зімачка", собравший большое количество наград", — рассказал Кирчук.

Музыкант обратился с призывом к публике помочь в сборе средств на новый альбом, для которого накопилось много материала, ценного и в музыкальном, и в этнографическом плане. Поддержать проект можно на краудфандинговой платформе talaka.by.

Творчество этно-трио "Троица" уже давно из локально-белорусского обрело мировые масштабы. У "Троицы" есть солидный международный опыт выступления на мировых фестивалях. Особым поводом для гордости в минувшем году стало участие коллектива в международном фестивале WOMAD в Великобритании, который организовывал Питер Гэбриел. Этот мировой музыкальный форум собрал 36 тысяч зрителей. Кроме того, в прошлом году группа побывала в Чили и Бельгии.

"Почти 20 лет работы в "Троице" — это около ста международных фестивалей по всему миру. Раньше мы говорили "от Малайзии до Португалии", а в прошлом году география расширилась, мы долетели еще и до Чили", — говорит музыкант.

Кроме того, лидер это-трио "Троица" проанонсировал большой минский концерт коллектива, который состоится 12 мая.

Беседу с известным музыкантом, лидером этно-трио "Троица" Иваном Кирчуком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В студии радио Sputnik Беларусь известный музыкант, лидер этно-трио "Троица" Иван Кирчук рассказал о моноспектакле "Дорожка моя", с которым гастролирует по городам...

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