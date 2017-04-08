В создании интерьера этой квартиры приоритетом была перепланировка в жилье жилья для большой семьи — папы, мамы и четверых детей. Нужно было из «трешки» в 106 квадратных метров сделать четырехкомнатную квартиру. Дизайнер Ольга Беркова продумала все до мелочей: обустроила место для общего досуга — кухню-столовую и гостиную, а также «выкроила» три спальни для родителей и детей. «Здесь должна была состояться история чего-то воздушного, курортного, — рассказал Ольга. — Проект назвала «Утренний бриз».









Прихожая

Изначальная планировка была с нюансом: санузел расположен в центре квартиры (его в итоге так никуда и не сдвинули из-за привязки к коммуникациям). Кроме этого, на входе не было минимальной гардеробной зоны, чтобы семья из шести человек могла разуться-раздеться.





— В результате перепланировки получилось выкроить место для глубокого шкафа в прихожей, а также разместить на входе банкету, чтобы можно было присесть, обуться, — рассказывает дизайнер Ольга Беркова. — У самого входа за грифельной доской спрятали счетчики воды, которые должны быть в доступе.





Ольга рассказала, что при перепланировке квартиры пришлось максимально использовать места для хранения.





— Кроме шкафа для одежды-обуви, везде где только можно было, продумывали стеллажи, какие-то скрытые системы хранения, кладовки, гардеробные.





В коридоре разместили большой стеллаж для книг и мелочевки. Часть полочек в нем закрыли, чтобы не было хаоса, часть — оставили открытыми. Напротив выхода из зоны спален установили консоль, которая задает настроение.

Гостиная

— Была задача обязательно сделать это пространство объединенным, но при этом создать небольшое зонирование, чтобы все могли общаться и пользоваться этой территорией одновременно.





Чтобы визуально разделить пространство гостиной и кухни-столовой, мы использовали угловую консоль цвета орех. В ней же скрыта система хранения.





В зоне гостиной расположен мини-кабинет, чтобы отец семейства, у которого есть полноценный офис на работе, мог бы дома выйти в интернет, что-то сделать и при этом не быть изолированным от семьи.





— За консолью расположены два обеденных стола, которые могут трансформироваться в один длинный стол с кучей посадочных мест на случай, если придут гости.





В коридоре спрятана гардеробная, кладовая, морозильник, большая система для хранения и мини-бар.





— Так мы обыграли несущие пилоны, между которыми оставалось очень нелепое пространство, — объясняет Ольга этот дизайнерский ход. — Фасад кладовой, в поддержку темы консоли, также сделали из дерева под орех с зеркальными вставками. За счет этого конструкция смотрится воздушно.

Кухня

В кухне также стояла задача максимально использовать все возможные способы хранения.





— Поэтому верхние ряды ящиков полноценной глубины, такие же как внизу. Там можно хранить то, что редко достается. Бирюзовые фасады идут уже со стандартными ящиками, которыми удобно пользоваться.





Слева находится столбик с бытовой техникой, справа, в таком же столбике, спрятан встроенный холодильник. Тут учтено все — мойка, посудомоечная машина, варочная панель.

Комната для девочки

В небольшой комнате девочки была продолжена курортная тема, но с учетом ее пожеланий — тут еще должны быть китайские фонарики, панда…





Поэтому в интерьер мягко ввели немножечко экзотических растений, люстру в виде лианы, дерево на стене, которое служит зоной хранения.





Поскольку ребенку хотелось двухэтажную кровать, была предусмотрена конструкция, где внизу ставился полноценный диванчик, с магнитной картой над ним.





— Шкаф на входе в комнату выполняет двойную функцию: прячет в себе несущую колонну, а также служит системой хранения. В нем использован бюджетный, но эффектный прием с ячейками для хранения. Также в комнате поместился шкаф-купе до потолка, с зеркальными вставками, которая дает ощущение дополнительного пространства.

Комната для мальчиков

В семье три мальчика. Комнату делали немного навырост.





— Мальчики очень любят машинки, самолеты, свинку Пеппу, прибивать гвозди и в целом мастерить. Поэтому возникла идея чуть-чуть похулиганить в этом интерьере, уйти от минимализма и добавить немного лофта.





С правой стороны — большой шкаф Икеа. Он самый элементарный, с базовым фасадом, на который можно клеить наклейки. В нашем случае — самолеты. Все это может меняться при желании — картинки легко отклеиваются. За шкафом стоит кроватка для самого маленького. Рядом поставили стеллажи, немного гаражные, лофтовые.





— У окна разместили полноценный рабочий стол на два места, посредине комнаты — стол для игр. Две несущих колонны выкрасили в черный цвет магнитно-грифельной краской. Там можно рисовать, крепить магнитики. Это живая возможность для детей рисовать на стенах.





Внизу оборудована мини-мастерская, рядом — маленький диванчик, под которым стоят выкатные ящики с игрушками.

— Подушечки со свинкой Пеппой — все как заказывали малыши. Дальше использована стена с экологической OSB- плитой. Вместо нее можно использовать и фанеру.





Для старших мальчиков установили двухэтажную кровать. Чтобы стенка у изголовья была приятной, обшили вагонкой и покрасили. Благодаря этому для каждого мальчика получилось сделать ниши для хранения мелочей. Кроме этого, над каждым изголовьем кровати повесили таблички с именами ребят. Эти таблички имитируют американские номерные знаки.

Спальня родителей

— Спальня получилась маленькой, чуть больше 9-ти «квадратов», но этого хватило, чтобы разместить там кровать и шкаф. Из-за конструкции стен в изголовье кровати получилось сделать маленькую зону для хранения.





Между двух несущих колонн мы поставили стеллаж цвета ореха. Это мужская сторона. Женская — с бабочками, летящая, связанная с отпуском.









Санузлы

В квартире, напомним, два санузла. В большом вместилась ванная и отдельная постирочная зона.





— С помощью простенка мы отгородили зону ванной от унитаза. Раковину установили двойную, чтобы утром можно было умываться сразу нескольким желающим.





Интерьер маленького санузла, который расположен сразу на входе, идет в поддержку довольно насыщенной зоны гостиной.





Там, кроме унитаза и раковины, получилось также выкроить место для душевой кабины 80×80.



