Исследователям удалось наблюдать настоящий звездный «фейерверк» в момент после рождения группы массивных звезд. Научная работа об этом появилась в журнале Astrophysical Journal , кратко об исследовании сообщает сайт Европейской Южной Обсерватории.



Изображение: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.

Взрыв произошел на расстоянии 1350 световых лет от Земли в созвездии Ориона. Там расположена плотная и активная область звездообразования, называемая Молекулярным облаком Ориона 1 (OMC-1) — часть знаменитой гигантской туманности Ориона.

Около 100 000 лет назад в глубине OMC-1 начало образовываться несколько протозвезд. Гравитация стягивала их со все возрастающей скоростью до тех пор, пока 500 лет назад две из них в конце концов не столкнулись. Результатом этого взаимодействия стал мощный взрыв.

Он разбросал в разные стороны другие близлежащие протозвезды и выбросил в окружающее пространство колоссальные потоки газа и пыли со скоростью более 150 километров в секунду. При этом катаклизме выделилось столько энергии, сколько Солнце излучает за 10 миллионов лет.

И вот спустя 500 лет после этого группа астрономов под руководством Джона Бэлли (John Bally) из Колорадского университета в США при помощи решетки телескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) заглянула в сердце этого облака. Обнаружилась картина, напоминающая гигантский космический фейерверк.



Изображение: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al



Изображение: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al

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Считается, что такие «фейерверки» длятся недолго — не больше нескольких столетий. Ранее ученые уже полагали, что в этом регионе был взрыв. Однако детальные фото помогут астрономам понять природу сил, вызвавших взрыв, и влияние, которое такие события могут оказывать на звездообразование в Галактике.