МИНСК, 9 апр – Sputnik. Около 640 большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в пунктах пропуска на границе с Европейским союзом, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.



© Sputnik / Виктор Толочко В очереди на выезд из Беларуси стоят около 700 грузовиков

Ранее в ЕС сообщили, что порядок охраны границ Евросоюза будет ужесточен, из-за чего проверка граждан и транспорта в пунктах пропуска может занять больше времени.

В настоящее время на границах с ЕС на территории Беларуси стоят около 640 фур. Самые большие очереди на литовском направлении: в ПП "Каменный Лог" стоят 230 машин, в "Котловке" – 70, в "Бенякони" – 74, в "Привалке" – 82.

В Латвию в ПП "Григоровщина" выезда ждут 75 фур, в "Урбанах" – 15, в Польшу в "Брузгах" – 42, в "Козловичах" – 20.