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Более 640 фур стоят в очередях на границах Беларуси

09.04.2017 11:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Около 640 большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в пунктах пропуска на границе с Европейским союзом, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

Более 640 фур стоят в очередях на границах Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
В очереди на выезд из Беларуси стоят около 700 грузовиков

Ранее в ЕС сообщили, что порядок охраны границ Евросоюза будет ужесточен, из-за чего проверка граждан и транспорта в пунктах пропуска может занять больше времени. 

В настоящее время на границах с ЕС на территории Беларуси стоят около 640 фур. Самые большие очереди на литовском направлении: в ПП "Каменный Лог" стоят 230 машин, в "Котловке" – 70, в "Бенякони" – 74, в "Привалке" – 82.

В Латвию в ПП "Григоровщина" выезда ждут 75 фур, в "Урбанах" – 15, в Польшу в "Брузгах" – 42, в "Козловичах" – 20.

 
Теги: Минск
 
 
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Самые большие очереди традиционно на литовском направлении: в ПП "Каменный Лог" стоят 230 машин.

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