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Белорусские волейболистки сыграют за бронзу на юниорском чемпионате Европы

09.04.2017 11:21 — Разное | Tut.by  
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Юниорская сборная Беларуси до 18 лет уступила в полуфинале чемпионата Европы в голландском Арнеме команде России — 0:3 (22:25, 18:25, 15:25) и не смогла пробиться в финал турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация волейбола

Россиянки традиционно на международных соревнованиях относятся к фаворитам, но первенство начали с двух поражений (от Италии — 0:3 и Нидерландов — 0:3) и с трудом пробились в полуфинал. Однако в решающей стадии соперницы белорусок значительно усилили подачу, тогда как прием мяча у подопечных Натальи Мелянюк не отличается стабильностью.

В финале 9 апреля сборная России сыграет с Италией (17.30), а команды Беларуси и Сербии поборются за бронзовые награды (15.00).

В ходе чемпионата белорусские и сербские волейболистки встречались на групповой стадии, и белорусская команда была сильнее 3:1.

Шесть лучших сборных по итогам турнира получат право сыграть в финальной части чемпионата мира, который пройдет в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе с 18 по 27 августа, а также на Европейском юношеском фестивале в венгерском Дьоре в июле 2017-го.

Наиболее высоким результатом юниорской сборной Беларуси по волейболу пока остается третье место на чемпионате Европы 2001 года.

 
 
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Юниорская сборная Беларуси до 18 лет уступила в полуфинале чемпионата Европы в голландском Арнеме команде России.

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