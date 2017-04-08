МИНСК, 9 апр – Sputnik. Фестиваль уличной музыки Karol Jan Open Air стал в субботу местом притяжения для всех, кто за долгую зиму соскучился по хорошей музыке и мероприятиям под открытым небом.

Корреспондент Sputnik вслед за минчанами и туристами отправился на главную тусовочную улицу Минска – Зыбицкую.

Не успев начаться оpen air рисковал остаться без аудитории из-за дождя и ветра. После первых сетов музыкантов стало ясно, что одним из организаторов музыкального марафона является погода – солнце не только согрело музыкантов, но и подняло настроение всему Верхнему городу, который стал одной большой музыкальной сценой.

Отличным решением было разместить площадки для уличных артистов в разных двориках. Самые разнообразные музыкальные сеты – от каверов до битбокса – звучали везде и можно было выбрать площадку на свой вкус, а не ждать выступления того или иного артиста.



© Фото: организаторы фестиваля Выступление ETHNO BEAT на фестивале в Верхнем городе

Большинство отдыхающих просто переходили от одной сцены к другой. Самой активной оказалась площадка с караоке, где любой желающий мог спеть и почувствовать себя ненадолго артистом.

Программа оpen air была разделена на две части — дневную Blonde и вечернюю Dunkel. На протяжении "светлой" половины феста выступило порядка 13 артистов и музыкантов, включая "Оркестр Фишера", "Электромантика", DENMI, by Street Jazz и Pasha Green. Во время исполнения можно было голосовать за лучшее выступление, бросая в шляпы артистов специальные жетоны.

Лучшим стрит-бэндом по итогам вечера признали by Street Jazz. За это музыканты получили хороший для начинающих артистов приз – съемку музыкального клипа.



© Фото: организаторы фестиваля by Street Jazz, признанные лучшим стрит-бэндом

На церемонии награждения победителей генеральный директор пивоваренной компании "Оливария" Денис Шерстенников объяснил, зачем задумывался фестиваль и какова его миссия.

"В год 950-летия Минска мы решили выяснить, как же звучит наш город, и дать возможность всем минчанам отдыхать, как в Европе, с ее уличными музыкантами", – сказал он.

В целом, фестиваль стал своеобразным оммажем Каролю Яну Чапскому, который столетие назад делал все, чтобы придать городу современный по-настоящему европейский облик.

Музыкальный критик Александр Чернухо с оптимизмом заявил, что "за последние пару лет уличная культура в Минске стала развиваться гораздо активнее, появились площадки, на которых музыканты могут презентовать свое творчество".

Заметным было присутствие большого количества иностранцев во время фестиваля: видимо, безвизовый режим делает свое дело. Подобные оpen air могут стать своеобразной визитной карточкой города в туристический сезон.



© Фото: организаторы фестиваля Площадка караоке на фестивале

На это обратил внимание и музыкант группы Akute Роман Жигарев, который подчеркнул, что культура уличных выступлений в нашей стране развивается, и это положительно сказывается на имидже Минска и Беларуси в целом. "Уличные выступления звучат совершенно по-особенному, это открытый формат. Здесь нужна харизма, ведь артист находится на уровне зрителя и смотрит ему в глаза. Такие мероприятия, как Karol Jan Open Air, здорово поддерживают эту культуру", – сказал он.

После пятичасового фестиваля и награждения победителей все, кто еще не наслушался уличной музыки отправились на afterparty фестиваля, где выступили хедлайнеры оpen air – могилевская группы Akute.