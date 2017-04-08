﻿ Ударная группа ВМС США отправилась к берегам Северной Кореи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ударная группа ВМС США отправилась к берегам Северной Кореи

09.04.2017 11:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Ударная группа ВМС США отправилась к берегам Северной Кореи

Ударная группа американских Военно-морских сил направится к берегам Корейского полуострова. Такое решение связано с обеспокоенностью США наращиванием военного потенциала Северной Кореи.

Ударная группа ВМС США отправится из Сингапура к западной части Тихого океана в районе Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации США. Информацию подтверждает и военный источник телеканала CNN.

Передвижение авианосной ударной группы связано с ядерной угрозой, исходящей от КНДР и наращиванием военного потенциала страны, пояснил собеседник Reuters. По его словам в  состав группы войдет авианосец USS Carl Vinson.

«Мы считаем, что увеличение присутствия необходимо», — сказал источник, отметив, что поведение Северной Кореи вызывает тревогу.

Накануне, 8 апреля, Совет национальной безопасности (СНБ) США предложил американскому президенту Дональду Трампу методы воздействия на КНДР, сообщал NBC. Среди идей — убийство главы Северной Кореи Ким Чен Ына и его ближайшего окружения, у которого есть доступ к ядерному оружию. Также в числе идей предлагалась отправка в страну диверсионной группы и размещение ядерного оружия в Южной Корее.

Вашингтон выразил надежду, что КНР сможет активнее влиять на политику Пхеньяна посредством расширения санкций и дипломатии. Если же это не остановит власти КНДР от наращивания ядерного потенциала, США могут перейти к принципиально иным действиям.

5 апреля КНДР произвела очередной ракетный пуск. Запуск ракеты КНДР осудили Япония и Южная Корея. В ходе телефонного разговора Дональда Трампом с премьер-министр Японии Синдзо Абэ стороны признали, что очередное ракетное испытание Северной Кореи является «опасной провокацией и серьезной угрозой».

В свою очередь Южная Корея после сообщений о запуске Пхеньяном очередной ракеты созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности. В Сеуле ракетные испытания также сочли «провокацией». 

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ударная группа американских Военно-морских сил направится к берегам Корейского полуострова. Такое решение связано с обеспокоенностью США наращиванием военного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Karol Jan Open Air: Чапский одобрил бы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика