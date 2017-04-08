



Ударная группа американских Военно-морских сил направится к берегам Корейского полуострова. Такое решение связано с обеспокоенностью США наращиванием военного потенциала Северной Кореи.

Ударная группа ВМС США отправится из Сингапура к западной части Тихого океана в районе Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации США. Информацию подтверждает и военный источник телеканала CNN.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ударная группа ВМС США отправилась к берегам Северной Кореи Ударная группа американских Военно-морских сил направится к берегам Корейского полуострова. Такое решение связано с обеспокоенностью США наращиванием военного...

Передвижение авианосной ударной группы связано с ядерной угрозой, исходящей от КНДР и наращиванием военного потенциала страны, пояснил собеседник. По его словам в состав группы войдет авианосец USS Carl Vinson.«Мы считаем, что увеличение присутствия необходимо», — сказал источник, отметив, что поведение Северной Кореи вызывает тревогу.Накануне, 8 апреля, Совет национальной безопасности (СНБ) США предложил американскому президенту Дональду Трампу методы воздействия на КНДР, сообщал NBC. Среди идей — убийство главы Северной Кореи Ким Чен Ына и его ближайшего окружения, у которого есть доступ к ядерному оружию. Также в числе идей предлагалась отправка в страну диверсионной группы и размещение ядерного оружия в Южной Корее.Вашингтон выразил надежду, что КНР сможет активнее влиять на политику Пхеньяна посредством расширения санкций и дипломатии. Если же это не остановит власти КНДР от наращивания ядерного потенциала, США могут перейти к принципиально иным действиям.5 апреля КНДР произвела очередной ракетный пуск. Запуск ракеты КНДР осудили Япония и Южная Корея. В ходе телефонного разговора Дональда Трампом с премьер-министр Японии Синдзо Абэ стороны признали, что очередное ракетное испытание Северной Кореи является «опасной провокацией и серьезной угрозой».В свою очередь Южная Корея после сообщений о запуске Пхеньяном очередной ракеты созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности. В Сеуле ракетные испытания также сочли «провокацией».