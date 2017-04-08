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Гандболисты минского СКА поспорят за бронзу в Балтийской лиге

09.04.2017 12:30 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты минского СКА не сумели пробиться в финал розыгрыша Балтийской лиги и будут сражаться за бронзу, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: ska-minsk.by

В эстонской Пыльве подопечные Игоря Папруги в полуфинальном матче с финским «Риихиямяки» были близки к победе, но в концовке не реализовали свои шансы и уступили соперникам в минимальной разницей в счете — 35:36 (18:21).

На последней минуте основного времени Никита Вайлупов мог сравнять результат, но не сумел переиграть голкипера финской дружины.

В составе «Риихимяки» выступают бывшие игроки минского СКА Александр Бочко, Александр Титов, Юрий Лукьянчук и Андрей Колярович, которые внесли немалый вклад в это победу.

Лучшим у армейцев в полуфинальном матче стал Алексей Шинкель, забросивший 11 мячей. Кроме него ворота соперников поражали Иван Бровко — 7, Никита Вайлупов — 5, Владислав Кулеш — 4, Вадим Гайдученко — 3, Вячеслав Бохан, Михаил Жила, Денис Крицкий, Александр Подшивалов, Артур Карвацкий — по 1.

Минчане два сезона подряд встречались с финской дружиной в решающих поединках Балтийской лиги — в 2015 году успех был на стороне белорусов — 41:22, а в 2016-м соперники взяли реванш — 36:32.

Сегодня вице-чемпионы Беларуси в матче за 3-е место сыграют с хозяином «Финала четырех» эстонской «Пыльвой», которая накануне уступила дорогу к главному матчу украинскому ЗТР из Запорожья, уступив 23:31.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, который принимает решающий этап SEHA-лиги, также не сумел выйти в финал. В полуфинальной встрече с венгерским «Веспремом» брестчане проиграли в серии послематчевых пенальти (31:33). Сегодня команда Сергея Бебешко встретится в матче за бронзу с хорватским «Загребом», проигравшим македонскому «Вардару» из Скопье (28:36). Нынешние медальные поединки полностью повторяют встречи прошлого сезона: год назад в борьбе за главный приз «Веспрем» переиграл «Вардар» — 28:26, а «Загреб» одолел БГК имени Мешкова — 24:23.

 
 
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Гандболисты минского СКА не сумели пробиться в финал розыгрыша Балтийской лиги и будут сражаться за бронзу.

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