За день до завершения регулярного чемпионата НХЛ стали известны все участники первого раунда плей-офф. Правда, пока еще известны не все пары стартовой стадии Кубка Стэнли. Они определятся предстоящей ночью, когда турнирная таблица примет окончательный вид.



Хоккеисты «Торонто» вышли в плей-офф впервые с 2013 года и во второй раз за последние 12 сезонов. Фото: nhl.com

Участники 1-го раунда Кубка Стэнли

Восточная конференция

«Вашингтон» — «Бостон» / «Торонто»

«Питтсбург» — «Коламбус»

«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Оттава» — «Торонто» / «Бостон»

Западная конференция

«Чикаго» — «Нэшвилл»

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Анахайм» / «Эдмонтон» — «Калгари»

«Эдмонтон» / «Анахайм» — «Сан-Хосе».

Отметим пролет мимо плей-офф «Детройта», который не сыграет в Кубке Стэнли впервые за 26 лет (с 1990 года). С тех пор «Красные крылья» выиграли четыре Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008), а еще раз уступили в финале (2009).

«Эдмонтон» вышел в плей-офф впервые с 2006 года. Кроме того, впервые с сезона-1986/87 (106 баллов) «Эдмонтону» удалось набрать 100 или более очков. Когда в предыдущий раз «нефтяникам» удалось преодолеть отметку в сотню баллов, они выиграли Кубок Стэнли.

Нынешний сезон примечателен также тем, что сразу 5 (из 7) канадских клубов («Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Эдмонтон» и «Калгари») пробились в плей-офф. Это лишь второй такой случай за последние 13 лет (так же было еще в 2015-м). А год назад в розыгрыш Кубка Стэнли не вышел ни один канадский клуб.

Кубок Стэнли канадские клубы не выигрывали с 1993 года, когда трофей завоевал «Монреаль».

Один из самых успешных клубов последних лет «Тампа» не вышла в плей-офф впервые с 2013 года. В прошлом сезоне она добралась до финала Восточной конференции, в семи поединках уступив будущему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбургу». А в 2015 году флоридская команда играла в финале Кубка Стэнли, уступив трофей «Чикаго».

Досрочный победитель регулярного чемпионата «Вашингтон» стал второй командой в истории НХЛ, одержавшей не менее 55 побед в двух сезонах подряд. Прежде такое удавалось лишь «Монреалю» (1975/76, 1976/77 и 1977/78). Причем во всех этих трех сезонах «Канадиенс» выигрывали Кубок Стэнли.