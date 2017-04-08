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Определились все участники Кубка Стэнли, "Детройт" за бортом впервые за 26 лет
За день до завершения регулярного чемпионата НХЛ стали известны все участники первого раунда плей-офф. Правда, пока еще известны не все пары стартовой стадии Кубка Стэнли. Они определятся предстоящей ночью, когда турнирная таблица примет окончательный вид.
Участники 1-го раунда Кубка Стэнли
Восточная конференция
«Вашингтон» — «Бостон» / «Торонто»
Западная конференция
«Чикаго» — «Нэшвилл»
Отметим пролет мимо плей-офф «Детройта», который не сыграет в Кубке Стэнли впервые за 26 лет (с 1990 года). С тех пор «Красные крылья» выиграли четыре Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008), а еще раз уступили в финале (2009).
«Эдмонтон» вышел в плей-офф впервые с 2006 года. Кроме того, впервые с сезона-1986/87 (106 баллов) «Эдмонтону» удалось набрать 100 или более очков. Когда в предыдущий раз «нефтяникам» удалось преодолеть отметку в сотню баллов, они выиграли Кубок Стэнли.
Нынешний сезон примечателен также тем, что сразу 5 (из 7) канадских клубов («Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Эдмонтон» и «Калгари») пробились в плей-офф. Это лишь второй такой случай за последние 13 лет (так же было еще в 2015-м). А год назад в розыгрыш Кубка Стэнли не вышел ни один канадский клуб.
Кубок Стэнли канадские клубы не выигрывали с 1993 года, когда трофей завоевал «Монреаль».
Один из самых успешных клубов последних лет «Тампа» не вышла в плей-офф впервые с 2013 года. В прошлом сезоне она добралась до финала Восточной конференции, в семи поединках уступив будущему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбургу». А в 2015 году флоридская команда играла в финале Кубка Стэнли, уступив трофей «Чикаго».
Досрочный победитель регулярного чемпионата «Вашингтон» стал второй командой в истории НХЛ, одержавшей не менее 55 побед в двух сезонах подряд. Прежде такое удавалось лишь «Монреалю» (1975/76, 1976/77 и 1977/78). Причем во всех этих трех сезонах «Канадиенс» выигрывали Кубок Стэнли.
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За день до завершения регулярного чемпионата НХЛ стали известны все участники первого раунда плей-офф. Правда, пока еще известны не все пары стартовой стадии Кубка...
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