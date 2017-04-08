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Вербное воскресенье в Минске: горожане принесли в храмы вербы

09.04.2017 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Торжественные службы прошли 9 апреля – в Вербное воскресенье – во всех храмах столицы. Традиционно больше всего верующих бело в центре города – у Свято-Духова кафедрального собора и собора Пресвятой Девы Марии.

Теперь христиане Беларуси будет ждать один из главных религиозных праздников – спустя неделю в республике будет отмечаться Пасха.

 
 
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Вербное воскресенье в этом году католики и православные Беларуси отмечают в один день. Смотрите в фотоленте Sputnik, как Верхний город Минска на один день превратился...

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