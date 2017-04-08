Торжественные службы прошли 9 апреля – в Вербное воскресенье – во всех храмах столицы. Традиционно больше всего верующих бело в центре города – у Свято-Духова кафедрального собора и собора Пресвятой Девы Марии.

Теперь христиане Беларуси будет ждать один из главных религиозных праздников – спустя неделю в республике будет отмечаться Пасха.