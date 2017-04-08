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Instagram-отчет: как прошел на Зыбицкой первый open air - 2017

09.04.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Фестиваль уличной музыки Karol Jan Open Air несмотря на холодную погоду собрал в Минске много зрителей, пользователи Instagram активно делились в интернете фото с мероприятия.

Уличные музыканты радовали минчан и туристов своими выступлениями. На Зыбицкой до самой ночи не стихала музыка.

Open air длился почти семь часов и Sputnik собрал из Instagram репортаж о том, как прошел фестиваль уличной музыки в Верхнем городе.

Стало тесновато

 
Теги: Минск
 
 
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Музыкальный фестиваль Karol Jan Open Air накануне состоялся в центре Минска: на открытом воздухе выступали многочисленные музыканты.

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