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Instagram-отчет: как прошел на Зыбицкой первый open air - 2017
09.04.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Фестиваль уличной музыки Karol Jan Open Air несмотря на холодную погоду собрал в Минске много зрителей, пользователи Instagram активно делились в интернете фото с мероприятия.
Уличные музыканты радовали минчан и туристов своими выступлениями. На Зыбицкой до самой ночи не стихала музыка.
Open air длился почти семь часов и Sputnik собрал из Instagram репортаж о том, как прошел фестиваль уличной музыки в Верхнем городе.
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