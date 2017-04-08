МИНСК, 9 апр – Sputnik. Фестиваль уличной музыки Karol Jan Open Air несмотря на холодную погоду собрал в Минске много зрителей, пользователи Instagram активно делились в интернете фото с мероприятия.

Уличные музыканты радовали минчан и туристов своими выступлениями. На Зыбицкой до самой ночи не стихала музыка.

Open air длился почти семь часов и Sputnik собрал из Instagram репортаж о том, как прошел фестиваль уличной музыки в Верхнем городе.