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Православные и католики празднуют Вербное воскресенье

09.04.2017 13:29 — Разное | Ежедневник  
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Православные и католики празднуют Вербное воскресенье

Вход Христа в Иерусалим - знаменательное библейское событие, положившее начало крестным страданиям, которые Спаситель добровольно принял ради людей. Иисус въехал в ворота города верхом на осле.

Мессию приветствовали почестями, какими было принято встречать царей и великих полководцев: толпа ликовала, устилая путь Христа одеждами и пальмовыми ветвями. При этом народ провозглашал: "Осанна сыну Давидову! Благословен царь, грядущий во имя Господне!". Церковь трактует это событие как самопожертвование Сына Божьего во имя искупления грехов мира, а также как исполнение предначертанного пророчества о царском служении Христа.

Вход Господень в Иерусалим празднуется в последнее воскресенье перед Пасхой, завершающее "неделю вайи" (вайя - от греческого "ветка"). Отсюда и второе название праздника - Вербное воскресенье, так как в православии и католичестве пальмовые ветки, символизирующие великую радость, заменили вербными. В этот день верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками вербы и зажженными свечами в руках, встречая невидимо грядущего Христа. Освящение верб совершается на праздничном Всенощном бдении, во время вечерней службы накануне праздника. После чтения Евангелия священники окропляют ветви святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии, пишет БЕЛТА. 

 
 
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Вход Христа в Иерусалим - знаменательное библейское событие, положившее начало крестным страданиям, которые Спаситель добровольно принял ради людей. Иисус въехал...

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