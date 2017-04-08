Директор футбольного клуба «Витебск» Николай Вайтюховский в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, какая реакция последует на результат первого домашнего матча команды, в котором она крупно проиграла вернувшемуся в высшую лигу могилевскому «Днепру».



Николай Вайтюхович. Фото: ФК «Витебск»

— После поражения от могилевского «Днепра» вы заходили в раздевалку к команде. О чем был разговор?

— Диалога не было. Я сказал, что игрокам удалось удивить пришедших зрителей результатом, они, в свою очередь, будут удивлены в день выплаты заработной платы. К сожалению, использовал при этом пару нелитературных слов.

— Команда будет оштрафована?

— Я считал, что с улучшением условий для подготовки, и вообще с тем, что было сделано в последнее время (в меру наших возможностей), должен расти и спортивный результат. Оказывается, это не так. Поэтому, в соответствии с положением об оплате труда в контрактах, уменьшатся выплаты, а также изменятся некоторые условия в повседневной жизни команды.

— Кто, по вашему, не сработал? Тренерский штаб? Игроки?

— Ни один человек в команду не пришел без моего согласия. Контракты с тренерским штабом и игроками подписывал я. Так что ответ очевиден… Хотя провели только две игры, все можно исправить, — сказал Николай Вайтюхович.

После двух матчей со старта чемпионата в активе «Витебска» нет набранных очков и забитых мячей, общая разница голов 0−5.