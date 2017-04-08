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Поезд Брест-Москва на вокзале в Минске встречали "скорые"

09.04.2017 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Состав Белорусской железной дороги в ночь на воскресенье 9 апреля протаранила подмосковная электричка. Оба состава получили механические повреждения, ранено около 50 человек. Двенадцать пассажиров поезда госпитализировано в Москве. В Минске поезд встречали кареты скорой помощи, шесть человек нуждались в госпитализации.  Корреспондент агентства Sputnik Беларусь Виктор Толочко находился на перроне минского железнодорожного вокзала в момент прибытия поезда.

"Было много медиков, машины скорой помощи. Справочная служба не давала времени прибытия этого поезда. Он шел вне расписания, все были в тревожном ожидании. Некоторым людям оказывали помощь в вагонах, медработники поехали с пострадавшими на Брест", — рассказал Виктор Толочко.

Поезд Брест-Москва, пострадавший в столкновении с электричкой в Москве прибыл в Минск в 12.15. Большинство людей попавших в аварию в помощи не нуждались.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Корреспондент агентства Sputnik Беларусь Виктор Толочко присутствовал на минском железнодорожном вокзале, в момент прибытия поезда Брест-Москва, с которым ночью на...

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