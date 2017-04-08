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С участниками проходящего в Бобруйске санкционированного митинга за права и свободы граждан встретились местные чиновники.

Как сообщает «Радыё «Свабода», на стадион фабрики «Славянка» на улице Урицкого к участникам митинга приехали первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Олег Ковель, заместитель председателя горисполкома Александр Маркачев и начальник управления по труду, занятости и социальной защите Наталья Казакова. Чиновники предложили участникам митинга пройти на стадион: около двух десятков протестующих, в том числе сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, направились на стадион, около 30 человек остались на площадке перед ним.

Участники акции обсудили с чиновниками вопрос выделения места для проведения акций в Бобруйске — бобруйчане хотят собираться на площади Победы и напоминают чиновникам о поручении президента предоставлять места для митингов в удобных местах города. В этот же раз заявка на проведение митинга именно около стадиона фабрики «Славянка» на улице Урицкого была подана самими участниками, напомнил зампред исполкома.

Люди также говорили чиновникам об отсутствии работы, низких зарплатах и требовали повысить до 500 долларов зарплату на вакансиях, которые предлагаются для трудоустройства.

«Ситуация с безработицей напряженная. Проводится системная работа. Есть приемные дни, приходите, работаем даже в выходные. У нас есть желание помочь найти работу. А активисты из Минска, в частности Губаревич и Рымашевский, нам не помогут решить проблему безработицы».

Чиновники предупреждают: зарплаты для ныне безработных в Бобруйске будут в рамках 250−450 рублей. «Невозможно, чтобы все получали 500 долларов. Зарплаты разные, в зависимости от работы. Я свою зарплату не прячу — зарабатываю около 1000 рублей», — рассказал зампред горисполкома Маркачев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бобруйске прошел митинг за права и свободы граждан С участниками проходящего в Бобруйске санкционированного митинга за права и свободы граждан встретились местные чиновники.

Напомним, акции протеста против декрета № 3 проходят в стране с 15 марта. К 1 мая президент поручил трудоустроить в стране всех безработных.