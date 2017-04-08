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Католики и православные вместе отметили Вербное воскресенье в Беларуси
09.04.2017 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Главные богослужения в столице Беларуси в воскресенье 9 апреля прошли в Свято-Духовом кафедральном соборе и соборе Пресвятой Девы Марии.
Прихожане начали собираться у храмов задолго до начала служб, на половину дня Верхний город в Минске превратился в место паломничество верующих горожан.
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Вербное воскресенье в текущем году у католиков и православных пришлось на один день. Смотрите на видео Sputnik, как освящали вербы в Минске.
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