﻿ Католики и православные вместе отметили Вербное воскресенье в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Католики и православные вместе отметили Вербное воскресенье в Беларуси

09.04.2017 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Главные богослужения в столице Беларуси в воскресенье 9 апреля прошли в Свято-Духовом кафедральном соборе и соборе Пресвятой Девы Марии.

Прихожане начали собираться у храмов задолго до начала служб, на половину дня Верхний город в Минске превратился в место паломничество верующих горожан.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вербное воскресенье в текущем году у католиков и православных пришлось на один день. Смотрите на видео Sputnik, как освящали вербы в Минске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске прошел митинг за права и свободы граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика