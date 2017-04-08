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Очереди все больше: выезда из Беларуси ждут уже 750 фур
09.04.2017 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр — Sputnik. Очереди на выезд из Беларуси в международных пунктах пропуска увеличились: по состоянию на 14:00 ожидают возможности покинуть республику около 750 большегрузных автомобилей, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным ГПК, самая напряженная ситуация на белорусско-литовской границе, здесь выезда из Беларуси ждут 500 большегрузных автомобилей.
Самые длинные очереди стоят в пункте пропуска "Каменный Лог" – там скопилось 270 фур. В "Привалке" выезда из Беларуси ожидает 91 автомобиль, примерно по 70 машин стоят в "Бенякони" и "Котловке".
На белорусско-латвийской границе больше всего машин скопилось в "Григоровщине" – 120 фур, ещё 30 машин ждут выезда в "Урбанах".
Ситуация на польском и украинском участках относительно спокойная.
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По состоянию на 14:00 очереди увеличились, самая напряженная ситуация сложилась на литовской границе.
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