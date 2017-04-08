Белорусы обыграли Австрию в Кубке Дэвиса /

Белорусские теннисисты впервые за десять лет вышли в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Девятого апреля в минском Дворце тенниса прошел матч второго круга первой группы Евро-Африканской зоны. Хозяева обыграли команду Австрии досрочно. Ранее Беларусь и Австрия не встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса. Илья Ивашко в одиночном поединке в четырех сетах обыграл австрийца Геральда Мельцера,и сделал счет матчевой встречи 3:1 в пользу белорусов.

"Даже накануне этой встречи специалисты оценивали шансы нашей команды, как пятьдесят на пятьдесят, отмечая серьезный уровень австрийской команды. Но мы идем дальше", — отметил пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

Независимо от исхода последнего матча, белорусы обеспечили себе продолжение дальнейшей борьбы за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса. Финальный поединок состоится осенью этого года. Соперник сборной Беларуси станет известен позже.

Беседу с пресс-секретарем Министерства спорта и туризма Беларуси Владимиром Нестеровичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.