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Белорусы обыграли Австрию в Кубке Дэвиса

09.04.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусские теннисисты впервые за десять лет вышли в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Девятого апреля в минском Дворце тенниса прошел матч второго круга первой группы Евро-Африканской зоны. Хозяева обыграли команду Австрии досрочно. Ранее Беларусь и Австрия не встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса. Илья Ивашко в одиночном поединке в четырех сетах обыграл австрийца Геральда Мельцера,и сделал счет матчевой встречи 3:1 в пользу белорусов.

"Даже накануне этой встречи специалисты оценивали шансы нашей команды, как пятьдесят на пятьдесят, отмечая серьезный уровень австрийской команды. Но мы идем дальше", — отметил пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

Независимо от исхода последнего матча, белорусы обеспечили себе продолжение дальнейшей борьбы за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса. Финальный поединок состоится осенью этого года. Соперник сборной Беларуси станет известен позже.

Беседу с пресс-секретарем Министерства спорта и туризма Беларуси Владимиром Нестеровичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Подробности о победе белорусских теннисистов для радио Sputnik Беларусь рассказал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

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