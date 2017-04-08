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Хоккейная команда Лукашенко 8-й раз стала победителем республиканских любительских соревнований
Команда Александра Лукашенко выиграла и второй матч финальной серии Х Республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, в 8-й раз став победителем этого турнира.
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Как сообщает официальный
Три шайбы на счету Константина Кольцова, две — в активе Степана Пономарева, по разу отличились Андрей Михалев, Геннадий Савилов, Андрей Асташевич и Павел Белый, который забросил с передачи Лукашенко.
В составе команды Минской области шайбы забрасывали Александр Бабак, Александр Бурмистронок, Александр Грекович и Андрей Тихон.
Таким образом, итог финальной серии (до 2 побед) — 2:0 (5:3, 9:4) в пользу команды Александра Лукашенко.
Обладателями бронзовых наград турнира стали хоккеисты Брестской области, 8 апреля в Жлобине в матче за 3-е место одолевшие дружину Гомельской области — 6:3 (4:1, 2:1, 0:1).
Лучшие игроки турнира
вратарь — Сергей Роговский (команда Минской области)
защитник — Алексей Титовец (команда президента)
нападающий — Константин Кольцов (команда президента).
Бомбардиры
Таким образом, 8 раз победителем Республиканских любительских соревнований по хоккею становилась команда Александра Лукашенко (2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017). По разу турнир выигрывали хоккеисты Гомельской (2009) и Минской (2013) областей.
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Команда Александра Лукашенко выиграла и второй матч финальной серии Х Республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского...
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