Панкратион — это в далеком прошлом вид олимпийских единоборств: в программу Олимпийских игр он вошел в 648 году до н. э., а его происхождение связывают с легендами.

Как ранее рассказали Sputnik на тренировке перед состязаниями , в чемпионате участвуют спортсмены из всех областей республики и не только мужчины, но и женщины.

Победители соревнований, проходящих во Дворце спорта в Минске, получат право представлять республику на чемпионате Европы, который состоится в текущем году.