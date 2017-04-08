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LIVE: чемпионат Беларуси по панкратиону
09.04.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Панкратион — это в далеком прошлом вид олимпийских единоборств: в программу Олимпийских игр он вошел в 648 году до н. э., а его происхождение связывают с легендами.
Как ранее рассказали Sputnik на
Победители соревнований, проходящих во Дворце спорта в Минске, получат право представлять республику на чемпионате Европы, который состоится в текущем году.
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Республиканский чемпионат по панкратиону проходит в воскресенье 9 апреля в Минске. Смотрите на видео, как в столице Беларуси определяют чемпиона по боям без...
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