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МИД Беларуси: наших граждан нет среди пострадавших во время теракта в Стокгольме
09.04.2017 17:03 — Разное | Ежедневник
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"По имеющейся на данный момент информации властей Швеции, граждане Беларуси в результате теракта в Стокгольме не пострадали", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 7 апреля предположительно 39-летний гражданин Узбекистана направил грузовик в группу пешеходов, двигавшихся по одной из самых оживленных улиц Стокгольма. Он проехал почти полкилометра и врезался в здание торгового центра. В результате атаки погибли четыре человека и около 15 получили ранения.
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Соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте МИД.
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