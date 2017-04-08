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МИД Беларуси: наших граждан нет среди пострадавших во время теракта в Стокгольме

09.04.2017 17:03 — Разное | Ежедневник  
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МИД Беларуси: наших граждан нет среди пострадавших во время теракта в Стокгольме

Соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте МИД.

"По имеющейся на данный момент информации властей Швеции, граждане Беларуси в результате теракта в Стокгольме не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 апреля предположительно 39-летний гражданин Узбекистана направил грузовик в группу пешеходов, двигавшихся по одной из самых оживленных улиц Стокгольма. Он проехал почти полкилометра и врезался в здание торгового центра. В результате атаки погибли четыре человека и около 15 получили ранения.
 

 
 
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Соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте МИД.

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