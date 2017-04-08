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На конкурсе "Ты супер!" белоруска спела дуэтом с Лепсом

09.04.2017 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне в эфире НТВ и на сайте Sputnik Беларусь началась трансляция очередного конкурсного тура музыкального проекта "Ты супер!", в котором принимают участие талантливые дети с непростой судьбой. Среди других участников на сцену вышла и белоруска Анастасия Кравченя, девушка исполнила песню Григория Лепса "Обернитесь". На сцене к ней присоединился сам Григорий Лепс, чего наша соотечественница совсем не ожидала.

"Я давно слушаю этого артиста. Для меня Григорий Лепс вообще что-то нереальное. Он мне очень нравится. Я недолго думала, какую взять песню для исполнения, мне понравилась именно она", — рассказала Анастасия Кравченя радио Sputnik.

На конкурсе "Ты супер!" белоруска спела дуэтом с Лепсом
© Sputnik.
"Ты супер!": Настя Кравченя поделилась эмоциями от выступления с Лепсом

По словам Анастасии, Лепс проводил ее в комнату ожидания и пожелал дальнейших успехов. К сожалению, по итогам шоу судьи проекта не дали Анастасии возможности продолжить борьбу за победу. Таким образом, в проекте "Ты супер!" осталась только одна участница из Беларуси Дарья Чернова. Ее выступление можно будет увидеть в следующих шоу.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и информагентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства.

Беседу с Анастасией Кравченей о впечатлениях от участия в проекте "Ты супер!" слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Белорусская участница проекта "Ты супер!" Анастасия Кравченя рассказала радио Sputnik Беларусь о том, что чувствовала, когда оказалась на одной сцене с Григорием...

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