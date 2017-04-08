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Белорусские волейболистки завоевали бронзу юниорского чемпионата Европы

09.04.2017 18:45 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболистки завоевали бронзовые медали юниорского чемпионата Европы среди девушек до 18 лет. Турнир проходит в голландском Арнеме.


Фото с сайта bvf.by

В матче за 3-е место сборная Беларуси взяла верх над командой Сербии — 3:2 (17:25, 29:27, 25:17, 22:25, 15:13).

Пятисетовый поединок, в котором иницатива пееходила от одной команды к другой, продолжался 2 часа 18 минут. В заключительной укороченной партии белоруски вырвали победу с преимуществом всего в 2 балла, выдав впечатляющий финишный отрезок 5:0, когда отыгрались со счета 10:13.

Самыми результативными в составе белорусской дружины стали Анна Гришкевич (24 очка) и Вера Костючик (21).

Команда под управлением главного тренера Натальи Мельянюк, возглавившей сборную в октябре 2016-го, повторила успех 15-летней давности, когда команда под началом Владимира Козлова в 2001 году также завоевала европейскую бронзу среди девушек до 18 лет.

На пути к медалям юниорского ЧЕ-2017 белоруски уверенно заняли первое место в своей предварительной группе, одолев Грецию (3:0), Сербию (3:1), Словению (3:1), Румынию (3:2) и Польшу (3:0). Правда, в полуфинале белорусские девушки уступили россиянкам (0:3), неудачно, с двух поражений, начавшим турнир, но затем разогнавшимся по его ходу.

Сегодня в финале сборная России поспорит за золото с командой Италии.

 
 
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Белорусские волейболистки завоевали бронзовые медали юниорского чемпионата Европы среди девушек до 18 лет. Турнир проходит в голландском Арнеме.

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