МИНСК, 9 апр – Sputnik. Частью толпы сегодня быть легко, но как много людей из тех, кто действительно является верующим, задал вопрос во время праздничной мессы предстоятель Белорусской католической церкви в Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.



Виктор Толочко Католики и православные вместе отметили Вербное воскресенье в Беларуси

Вербное воскресенье в текущем году у католиков и православных пришлось на один день. Главные богослужения в столице Беларуси в воскресенье 9 апреля прошли в Свято-Духовом кафедральном соборе и соборе Пресвятой Девы Марии.

"Немногое изменилось с тех пор, и сегодня легко быть частью толпы, которая принимает участие в крещении детей, в таинстве миропомазания, брака или в похоронах", – сказал Кондрусевич, слова которого приводятся на сайте РКЦ.

При этом митрополит задал вопрос: сколько из пришедших на Вербное воскресенье людей можно назвать действительно верующими.

Он также призывал прихожан переосмыслить свою жизнь и обратиться к голосу совести.