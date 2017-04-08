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Кондрусевич: сегодня легко быть частью толпы

09.04.2017 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Частью толпы сегодня быть легко, но как много людей из тех, кто действительно является верующим, задал вопрос во время праздничной мессы предстоятель Белорусской католической церкви в Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

Кондрусевич: сегодня легко быть частью толпы
Виктор Толочко
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Вербное воскресенье в текущем году у католиков и православных пришлось на один день. Главные богослужения в столице Беларуси в воскресенье 9 апреля прошли в Свято-Духовом кафедральном соборе и соборе Пресвятой Девы Марии.

"Немногое изменилось с тех пор, и сегодня легко быть частью толпы, которая принимает участие в крещении детей, в таинстве миропомазания, брака или в похоронах", – сказал Кондрусевич, слова которого приводятся на сайте РКЦ.

При этом митрополит задал вопрос: сколько из пришедших на Вербное воскресенье людей можно назвать действительно верующими.

Он также призывал прихожан переосмыслить свою жизнь и обратиться к голосу совести.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит РЦК во время мессы задал вопрос: сколько из пришедших на Вербное воскресенье людей можно назвать действительно верующими.

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