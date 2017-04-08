|
Кондрусевич: сегодня легко быть частью толпы
09.04.2017 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Частью толпы сегодня быть легко, но как много людей из тех, кто действительно является верующим, задал вопрос во время праздничной мессы предстоятель Белорусской католической церкви в Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.
Вербное воскресенье в текущем году у католиков и православных пришлось на один день. Главные богослужения в столице Беларуси в воскресенье 9 апреля прошли в Свято-Духовом кафедральном соборе и соборе Пресвятой Девы Марии.
"Немногое изменилось с тех пор, и сегодня легко быть частью толпы, которая принимает участие в крещении детей, в таинстве миропомазания, брака или в похоронах", – сказал Кондрусевич, слова которого приводятся на
При этом митрополит задал вопрос: сколько из пришедших на Вербное воскресенье людей можно назвать действительно верующими.
Он также призывал прихожан переосмыслить свою жизнь и обратиться к голосу совести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митрополит РЦК во время мессы задал вопрос: сколько из пришедших на Вербное воскресенье людей можно назвать действительно верующими.
|
Архив (Разное)
Комментарии