



Команда президента Беларуси восьмой раз победила в Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хоккейная команда Александра Лукашенко снова победила Команда президента Беларуси восьмой раз победила в Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Во втором финальном матче турнира, который проводится в десятый раз, хоккейная дружина главы государства на ледовой площадке "Чижовка-Арены" обыграла команду Минской области со счетом 9:4 (2:1, 3:1, 4:2).Счет в прошедшей встрече был открыт на пятой минуте первого периода. С передачи нападающего команды Минской области Дмитрия Дудика голом отметился Александр Бабак. Еще до перерыва хоккейная команда главы государства смогла ликвидировать отставание в счете. Авторами заброшенных шайб стали Андрей Михалев и Константин Кольцов. После отдыха хоккейная команда Президента Беларуси упрочила свое преимущество в счете. Константин Кольцов забросил свою вторую шайбу в матче, голевой дубль также в активе Степана Пономарева. Голы в команде главы государства также на счету Геннадия Савилова, Андрея Асташевича и Павла Белого.Лучшими игроками второго финального матча признаны Дмитрий Дудик и Константин Кольцов. Организаторы X Республиканских соревнований по хоккею с шайбой +среди любителей определили лучших игроков турнира: вратарь - Сергей Роговский (Минская обл.), защитник - Алексей Титовец (хоккейная команда Президента Беларуси), нападающий - Константин Кольцов (хоккейная команда Президента Беларуси). Лучшим бомбардиром признан Павел Белый (хоккейная команда Президента Беларуси) - 22 очка (9 шайб и 13 передач).В предыдущих турнирах команда президента Беларуси побеждала семь раз (2008, 2010-2012, 2014-2016). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", Мингорисполком. Генеральный информационный партнер - Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси, пишет