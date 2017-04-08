По традиции самые главные составляющие вербочки — три прутика и льняная (суровая) нить, все остальное — мода. Есть поверье, что нитки вербы лечебные и ими можно лечить вывихи. Так, в прошлом году лошадь в хозяйстве бабушки Сони подвернула ногу, и помогла перевязанная на ноге нить.

Вербочка в деревне "долгожитель". После того, как из церкви принесут новую, старую несут под крышу дома или в хлев. Считается, что это оберегает дом от грома и молний, а скотину от болезней, насланных чарами и сглазом.

Кроме того, вербочкой следует побить деток и остальных членов семьи, а также домашний скот. "Не я бью, вярба б'е, праз тыдзень Вялікдзень…"

Хранят вербу дома за иконами в "красном углу".