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"Не я бью, вярба б'е": Вербное воскресенье на селе
09.04.2017 19:36 — Разное | Sputnik Беларусь
По традиции самые главные составляющие вербочки — три прутика и льняная (суровая) нить, все остальное — мода. Есть поверье, что нитки вербы лечебные и ими можно лечить вывихи. Так, в прошлом году лошадь в хозяйстве бабушки Сони подвернула ногу, и помогла перевязанная на ноге нить.
Вербочка в деревне "долгожитель". После того, как из церкви принесут новую, старую несут под крышу дома или в хлев. Считается, что это оберегает дом от грома и молний, а скотину от болезней, насланных чарами и сглазом.
Кроме того, вербочкой следует побить деток и остальных членов семьи, а также домашний скот. "Не я бью, вярба б'е, праз тыдзень Вялікдзень…"
Хранят вербу дома за иконами в "красном углу".
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