﻿ "Не я бью, вярба б'е": Вербное воскресенье на селе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Не я бью, вярба б'е": Вербное воскресенье на селе

09.04.2017 19:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По традиции самые главные составляющие вербочки — три прутика и льняная (суровая) нить, все остальное — мода. Есть поверье, что нитки вербы лечебные и ими можно лечить вывихи. Так, в прошлом году лошадь в хозяйстве бабушки Сони подвернула ногу, и помогла перевязанная на ноге нить.

Вербочка в деревне "долгожитель". После того, как из церкви  принесут новую, старую несут под крышу дома или в хлев. Считается, что это оберегает дом от грома и молний, а скотину от болезней, насланных чарами и сглазом. 

Кроме того, вербочкой следует побить деток и остальных членов семьи, а также домашний скот. "Не я бью, вярба б'е, праз тыдзень Вялікдзень…"

Хранят вербу дома за иконами в "красном углу".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная героиня фотоленты Sputnik, посвященной Вербному воскресенью - бабушка Соня (Софья Осипович), которая всю жизнь работала в местной школе учительницей начальных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккейная команда Александра Лукашенко снова победила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика