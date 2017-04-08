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Отец Павел Сердюк о Вербном воскресенье

09.04.2017 19:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Православные всего мира отметили Вербное воскресенье. Это праздник входа Господнего в Иерусалим. В этот день принято освящать ветки вербы, которые символизируют пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали Иисуса Христа, когда он на ослике въезжал в город. Настоятель прихода храма святого Николая Японского, протоиерей Павел Сердюк рассказал о традициях праздника.

"Очень важно, прежде всего, сделать акцент сегодняшнего события на том, что этот праздник глубоко трагичен. Христос торжественно вошел в город, который через несколько дней отвергнет его", — сказал отец Павел. 

Отец Павел Сердюк о Вербном воскресенье
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Освященной вербе приписывают магическую силу. Освященные вербные почки-"котики" бросали в кашу и ели, поскольку считалось, что через них передастся людям сила весенней энергии на целый год. Вербное воскресенье — тихий праздник, который лучше провести в кругу семьи. Это очень благочестивое торжество, ведь в этот период все еще продолжается Великий пост, а впереди христиан ждет строгая неделя поста — Страстная седмица. В Вербное воскресенье разрешаются некоторые послабления поста — можно есть рыбу.

Рассказ протоиерея Павла Сердюка о Вербном воскресенье слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В последнее воскресенье перед светлой Пасхой настоятель прихода храма святого Николая Японского протоиерей Павел Сердюк рассказал на радио Sputnik Беларусь о...

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