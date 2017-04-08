МИНСК, 9 апр – Sputnik. Владыка Филарет, 9 апреля в Вербное воскресенье совершил литургию в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусского экзархата.



© Sputnik / Сергей Лескеть "Не я б'ю, вярба б'е": Вербное воскресенье на селе 18

Вербное воскресенье в 2017 у православных и католиков пришлось на один день: богослужения в Минске прошли в соборе Пресвятой Девы Марии и Свято-Духовом кафедральном соборе.

"Грядет Страстная седмица. Накануне этих дней молитвенно желаю всем нам пребывать с господом до конца и с чистым сердцем встретить светлое Христово Воскресение", – сказал Филарет.

По информации БПЦ, владыка также совершил чин освящения ваий и благословил верующих.

Митрополит Филарет — один из самых уважаемых иерархов православной церкви, с его именем связано возрождение религиозной жизни в Беларуси, открытие множества новых приходов. Более 20 лет он был предстоятелем Белорусской православной церкви. 25 декабря 2013 года Священный синод РПЦ отпустил митрополита Филарета на пенсию и назначил главой БПЦ митрополита Павла.