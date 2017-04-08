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Азаренко объявила, когда вернется в WTA-тур после выхода из декретного отпуска

09.04.2017 20:09 — Разное | Tut.by  
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Виктория Азаренко, в декабре 2016 года родившая сына, объявила о возвращении в WTA-тур на турнире категории «Премьер» «Bank of the West Classiс» в Стэнфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа.


Виктория Азаренко. Фото: tennis.by

— Я очень рада, что мое возвращение в тур случится на турнире «Bank of the West Classiс» в Стэнфорде. Материнство — это самая лучшая вещь, которая со мной когда-либо случалась. Я с нетерпением жду начала нового этапа в моей карьере, — приводит слова Виктории Азаренко фан-группа теннисистки в соцсети ВКонтакте.

Виктория Азаренко, побеждавшая на турнире в Стэнфорде в 2010 году, получила уайлд-кард от организаторов соревнований.

Находящаяся в декретном отпуске Виктория Азаренко не выступает с мая 2016 года. В обновленном 3 апреля рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска опустилась с 48-го сразу на 317-е место. Причина столь резкого падения — сгорание сразу 1000 очков за победу в прошлогоднем турнире в Майами.

 
 
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Виктория Азаренко, в декабре 2016 года родившая сына, объявила о возвращении в WTA-тур на турнире категории "Премьер" "Bank of the West Classiс" в Стэнфорде.

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