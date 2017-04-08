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Беларусь обыграла Австрию и вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

09.04.2017 19:47 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь обыграла Австрию и вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Решающую победу одержал Илья Ивашко. Сегодня в непростом матче он был сильнее лидера австрийцев – Геральда Мельцера (7:6, 3:6, 6:3, 6:1).

В первый день Ивашко и Егор Герасимов также были сильнее австрийцев в матчах одиночного разряда, а во второй соперники выиграли парную встречу. Итоговый счёт противостояния с Австрией – 3:1 в пользу Беларуси.

Для белорусских теннисистов победа над Австрией – пятая подряд в матчах Кубка Дэвиса. Теперь нашей команде предстоит сыграть в плей-офф Мировой группы. Где и с кем, станет известно во вторник после жеребьёвки, сообщил канал ОНТ. 

 
 
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Решающую победу одержал Илья Ивашко. Сегодня в непростом матче он был сильнее лидера австрийцев – Геральда Мельцера (7:6, 3:6, 6:3, 6:1).

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