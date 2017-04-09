Белорусский теннисист Илья Ивашко, принесший команде победный балл в домашнем матче с Австрией, вместе с капитаном Владимиром Волчковым подвели итог заключительного игрового дня, который принес пропуск в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.



Илья Ивашко. Фото: tennis.by

Илья Ивашко не скрывал усталости.

— Тяжелый матч получился. Я немного завелся после второго сета. Но, выплеснув эмоции, успокоился и был уже более сконцентрирован. Очень важным был третий сет. Наверное, это один из самых переломных моментов — мне стало тяжело в физическом плане. Я видел, что соперник тоже подсаживается и нужно брать инициативу в свои руки. И у меня получилось это сделать, — приводит слова белорусского спортсмена официальный сайт БТФ.

Владимир Волчков поддержал подопечного и заверил, что потенциал его команды еще далеко не исчерпан.

— Да, Илья правильно заметил, что ему удалось перестроиться в самый сложный момент матча. Когда инициатива начала уходить, он смог вернуть ее обратно и в итоге выиграть матч.

Отмечу, что вместе с хорошим результатом очевиден очень большой потенциал команды. Во-первых, и Илья, и Егор, и Ярослав имеют прекрасные возможности для развития. А Максиму Николаевичу и вовсе расти некуда, ему главное как можно дольше остаться на том же уровне. Во-вторых, фраза «дома и стены помогают» звучит красиво, но на самом деле уровень ответственности — это очень тяжелый груз. И уже не один домашний матч, а несколько подряд ребята берут этот груз на плечи, идут и побеждают вместе с ним. Поверьте, эта команда не знает консервации — она все время развивается и растет. Мы с Максом 4 года пытались ворваться в Мировую группу, а ребята делают все намного быстрее.



Фото: tennis.by

Хочется, чтобы теннис в Беларуси жил многие годы, чтобы эта свеча горела. Чтобы команда девчат Кубка Федерации и мужская команда Кубка Дэвиса своими достижениями поддерживали интерес общества к спорту. Тогда это будет выражаться в дополнительном ресурсе. И вслед за этими ребятами мы станем готовить следующих героев, — сказал Владимир Волчков.

Австрийцам придется возвращаться домой ни с чем, но они нашли мужество отдать должное победившим их соперникам

— Илья Ивашко продемонстрировал отличный теннис. Еще в пятницу я знал, что предстоящий матч будет непростым. Тем не менее, я старался приложить все усилия, чтобы повернуть исход игры в свою сторону, но проиграл несколько решающих брейков. Это и определило результат, — с досадой в голосе делился впечатлениями Геральд Мельцер.

— Это был великолепный матч, Геральд продемонстрировал великолепную игру, он старался и сражался до последнего очка. Но в начале третьего сета ему не удалось удержать свою подачу в первом гейме, а затем и восстановить равновесие. Наверное, именно с этого момента матч пошел наперекосяк… Хочется поздравить команду Беларуси, которая в этом матче продемонстрировала высокий уровень, — проанализировал игру капитан австрийской команды Штефан Коубек.

Команда Беларуси 15−17 сентября продолжит борьбу за выход в элитный дивизион турнира — Мировую группу, а Австрия останется в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Жеребьевка следующего раунда состоится 11 апреля в Лондоне.

Лучшим достижением команды Беларуси в Кубке Дэвиса является выход в 2004 году в полуфинал Мировой группы, где она в гостях уступила сборной США — 1:4. В Мировой группе Беларусь играла в 2004—2007 годах.