|
Чемпионат республики по панкратиону завершился во Дворце спорта
09.04.2017 23:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В столичный Дворец спорта съехались более 150 спортсменов из всех областей Беларуси на четвертый республиканский турнир по панкратиону – древнему виду единоборств со смешанной техникой. Чемпионов определяли среди юниоров и профессионалов. Победители своих весовых категорий завоевали право представить страну на чемпионате Европы, который пройдет в Минске летом.
По итогам соревнований первое общекомандное место завоевала команда Минска и Минской области, на втором месте расположились борцы из Могилева, на третьем – представители Бреста. Переходящий кубок турнира получила команда Минска и Минской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 9 апреля прошел четвертый Чемпионат республики Беларусь по панкратиону. Смотрите на видео Sputnik, как борцы боев без правил соревнуются за золотые медали.
|
Архив (Разное)
Комментарии