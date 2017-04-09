В столичный Дворец спорта съехались более 150 спортсменов из всех областей Беларуси на четвертый республиканский турнир по панкратиону – древнему виду единоборств со смешанной техникой. Чемпионов определяли среди юниоров и профессионалов. Победители своих весовых категорий завоевали право представить страну на чемпионате Европы, который пройдет в Минске летом.

По итогам соревнований первое общекомандное место завоевала команда Минска и Минской области, на втором месте расположились борцы из Могилева, на третьем – представители Бреста. Переходящий кубок турнира получила команда Минска и Минской области.