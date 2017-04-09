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Синоптики: в понедельник 10 апреля – до +22°С
09.04.2017 22:37 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в понедельник 10 апреля – в южных регионах Беларуси температура воздуха днем поднимется до +22°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее Гидромет проинформировал, что воздушные массы, поступающие из юго-запада Европы, принесут в республику тепло.
По данным синоптиков, в понедельник 10 апреля осадков не ожидается, а днем температура поднимется до +20°С, по юго-западу Беларуси – до +22°С.
При этом, согласно долгосрочному прогнозу, во вторник и среду ожидаются дожди, причем 12 апреля со снегом.
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По данным синоптиков, в понедельник 10 апреля осадков не ожидается, а днем температура поднимется до +20°С.
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