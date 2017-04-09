МИНСК, 9 апр – Sputnik. Сложная ситуация сохраняется с пересечением большегрузными автомобилями границ Беларуси с Европейским союзом – в пунктах пропуска стоят более 770 машин, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Очереди все больше: выезда из Беларуси ждут уже 750 фур

Ранее в ЕС предупредили, что на границах союза будет ужесточен контроль пропуска граждан и автомобилей, из-за чего могут возникнуть сложности. По состоянию на утро воскресенья 9 апреля на границах стояли более 640 фур . Позже очередь началась увеличиваться — к обеду на границе ждали выезда уже 750 машин .

Как свидетельствуют данные ГПК по ситуации, сложившейся на погранпереходах в 20:00 воскресенья, на границах стоят более 770 фур.

Больше всего очередь в ПП "Каменный Лог" – там скопилось 270 большегрузов, в "Бенякони" – 62, в "Привалке" – 90.

Есть очереди и белорусско-латвийской границе: в "Григоровщине" стоят 136 фур, в "Урбанах" – 50.

Проще ситуация обстоит с пересечение белорусско-польской границы: в "Брузгах" – очередь из 32 машин, в "Берестовице" – 36, в "Козловичах" – 30.