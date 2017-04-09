Торжественные службы прошли в храмах во всей Беларуси. Прихожане святили вербы и слушали праздничные проповеди в костелах и церквях.

В Минске одним из самых посещаемых храмов стала церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины, находящаяся на улице Киселева. Поток прихожан к ней не иссякал до вечера воскресенья.