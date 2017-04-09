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Вербное с высоты птичьего полета: церковь Марии Магдалины в Минске
09.04.2017 20:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Торжественные службы прошли в храмах во всей Беларуси. Прихожане святили вербы и слушали праздничные проповеди в костелах и церквях.
В Минске одним из самых посещаемых храмов стала церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины, находящаяся на улице Киселева. Поток прихожан к ней не иссякал до вечера воскресенья.
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В воскресенье 9 апреля в Беларуси христиане праздновали Вербное воскресенье. Смотрите на видео Sputnik, как прихожане шли к церкви Святой Равноапостольной Марии...
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