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"Ночные волки" в третий раз поедут через Брест "на Берлин"
Члены российского мотоклуба «Ночные волки» вновь проедут мотопробегом «Дороги Победы — на Берлин»,
Акция стартует 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры проедут по маршруту: Москва, Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден, Берлин.
По заверению организаторов, к мотомаршу присоединятся европейцы и представители разных регионов России, в том числе Чечни.
Нынешний мотопробег станет третьим по счету. Ранее
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По заверению организаторов, к мотомаршу присоединятся европейцы и представители разных регионов России, в том числе Чечни.
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