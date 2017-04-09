Члены российского мотоклуба «Ночные волки» вновь проедут мотопробегом «Дороги Победы — на Берлин», сообщается на официальном сайте организации.





Акция стартует 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры проедут по маршруту: Москва, Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден, Берлин.

По заверению организаторов, к мотомаршу присоединятся европейцы и представители разных регионов России, в том числе Чечни.

Нынешний мотопробег станет третьим по счету. Ранее акции сопровождались скандалом на белорусско-польской границе, когда польские пограничники отказывались пропускать в Польшу основную группу членов мотоклуба. Тем не менее одиночным байкерам все же удавалось пересечь границу и добраться до Берлина .