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"Ночные волки" в третий раз поедут через Брест "на Берлин"

10.04.2017 00:37 — Разное | Tut.by  
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Члены российского мотоклуба «Ночные волки» вновь проедут мотопробегом «Дороги Победы — на Берлин», сообщается на официальном сайте организации.


Акция стартует 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры проедут по маршруту: Москва, Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден, Берлин.

По заверению организаторов, к мотомаршу присоединятся европейцы и представители разных регионов России, в том числе Чечни.

Нынешний мотопробег станет третьим по счету. Ранее акции сопровождались скандалом на белорусско-польской границе, когда польские пограничники отказывались пропускать в Польшу основную группу членов мотоклуба. Тем не менее одиночным байкерам все же удавалось пересечь границу и добраться до Берлина.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По заверению организаторов, к мотомаршу присоединятся европейцы и представители разных регионов России, в том числе Чечни.

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