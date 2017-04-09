

Всегда считал "Белтелеком" одной из самых передовых государственных компаний в Беларуси, которая идет в ногу со временем и планирует свою деятельность с прицелом на будущее и бурное развитие технологий. Но на днях я понял, что ошибся.

В прошлом году "Белтелеком" начал активно прокладывать оптоволоконные кабеля по столичным многоквартирным домам, переводя обслуживание своих абонентов на новый технологический уровень. Сам наблюдал, как быстро и эффективно велись работы.

Но каково же было мое удивление, когда "Белтелеком" прокладывает свои кабеля в деревнях Минского района. Я как раз достраивал свой дом и тоже видел, как быстро велись работы. Буквально за месяц была обложена кабелем вся моя деревня. Сначала с трассы М4 кабель завели в деревню, а потом в каждый из сотен домов, в том числе и мой.

Я радостно потирал руки: вот вселюсь и у меня уже будет современная оптоволоконная связь. Я строил планы, что подключу не только телефон, высокоскоростной интернет, но и интернет-телевидение. Правда, после прокладки самого кабеля еще несколько месяцев велись сопутствующие работы, но момент подключения настал.

Я зашел на сайт "Белтелеком" выбрал пакет подключения - тот самый рекламируемый по телевизору пакет "Ясна" - заполнил онлайн заявку и стал ждать, когда у меня в доме появится интернет на скорости 50/25 Мбит/с плюс интернет-телевидение от "Белтелеком" на два телевизора. Да, забыл, я еще на новую услугу "Белтелекома" "Умный дом" раскатал губу. Но подумал, что сначала основное подключение проведу, поговорю со специалистами компании, а потом уже и до "Умного дома" дело дойдет.

Вскоре позвонила и оператор. Женщина уточнила мой адрес проживания и еще какие-то моменты, после чего грустно вздохнула.

- Так у вас там не оптоволокно, мы не можем вам подключить пакет по технологии PON.

- Как не оптоволокно? - удивился я. - Кабель только в прошлом году проложили, всю деревню подключили. Какой медный кабель? Его прокладка сегодня вообще не имеет смысла.

- Я еще сейчас уточню, но по-моему у вас в деревне простой медный кабель положили.

Женщина уточнила и через некоторое время перезвонила мне. Действительно "Белтелеком" провел огромный объем работы, потратил кучу денег, чтобы проложить медный кабель. Поэтому мне подключат интернет на скорости до 8 Мбит/с и одну приставку для телевидения. Вторую приставку женщина посоветовала не брать, так как скорость интернета тогда будет совсем маленькая.

"Может я чего не догоняю? - подумал я после разговора с оператором "Белтелекома". - Может все же есть какой-то смысл в прокладке медного кабеля?"

Я начал изучать вопрос и консультироваться со знающими людьми. Все в один голос говорили, что сегодня смыла в прокладке медно витой пары, особенно при освоении новой территории, вообще нет. Это даже не прошлый, а позапрошлый век. Это как построить новый дом с ресурсом в 5 лет. Именно столько все специалисты дают жизни этому кабелю. Потому что при нынешнем развитии технологии и повсеместном продвижении 4G (а в Китае уже и 5G тестируют), не позднее чем через 5 лет смыла в медном подключении вообще не будет. Уже сегодня МТС обеспечивает скоростной интернет для дома на скорости не хуже. Только вот тариф пока выше - 50 рублей, против 30 у "Белтелекома". Но через год-два, наверняка тариф будут сопоставимы. И зачем мне тогда нужен будет "Белтелеком"?

Кроме того медная сеть просто не будет удовлетворять быстро растущим потребностям абонентов и через очень короткий промежуток времени потеряет всякую конкурентоспособность. Уже сегодня для просмотра видео в качестве HD нужна скорость на менее 8 Мбит/с. Иными словами проложенная "Белтелекомом" сеть уже заранее устарела, так как не способна обеспечить прием Full HD, а ведь мир уже на 4К переходит.

Проложенная сеть - это просто зарытые в землю деньги, говорят специалисты. Тем более непонятны действия "Белтелекома", когда он сам, стремясь идти в ногу со временем, принялся заменять в Минске старые медные сети на оптоволокно. Значит понимает, что уже сегодня витая медная пара неконкурентоспособна.

- Может "Белтелекому" просто некуда было девать залежи медного кабеля или кто-то получил солидный откат за покупку именно медного кабеля и его последующей прокладки, - предположили специалисты.

Да, если сравнивать цены медного кабеля и оптоволоконного, то выиграет медный. Хотя, специалисты указывают, что если несколько лет назад разница в цене была существенная, то сегодня цена оптоволоконного кабеля практически сопоставима с ценой хорошей витой пары. Кроме того. по цене медный кабель если и выигрывает, то лишь в коротком промежутке времени, продолжительностью 3-5 лет. На более длительных временных дистанциях, на которые и должна быть рассчитана новая сеть, если уж ее взялись проводить, оптоволокно однозначно выигрывает. Кроме того, оптоволокно, по которому пропускается свет, а не электрический сигнал, не требует столько дополнительного усилительного оборудования, когда речь идет о передаче данных на длительные расстояния, отмечают специалисты.

И действительно, я тут же вспомнил, что параллельно с самим медным кабелем, когда телефонизировали всю деревню, пришлось прокладывать и силовой кабель, а также ставить через определенные небольшие расстояния усилители. Этого бы не потребовалось делать, если бы положили оптоволокно, сигнал по которому может без искажений и дополнительного усиления идти до 40 км, а не какие-то сотни метров.

В общем, все эксперты, с которыми я поговорил, в шоке. Я тоже пребываю в этом состоянии уже несколько дней. "Белтелекому" еще нужно было в парк "Великий камень" медный кабель проложить - вот бы смеху было. Моя деревня, конечно, не индустриальный парк. Но помимо старушек, которые родились в самый расцвет медной связи, здесь живет много молодых семей с детьми. Конечно, дети, насмотревшись сказок, еще могут подумать, что "Белтелеком" закопал в землю деньги в надежде, что на их месте вырастет дерево, все увешенное золотыми монетами. Но мы то с вами знаем, что живем не в стране дураков. Или все же завтра и МАЗ с МТЗ тоже начнут выпускать технику 100-летней давности? Ведь она будет в разы дешевле современной...