



По мнению политологов, не стоит ждать от посещения белорусской делегацией церемонии по случаю столетия вступления США в Первую мировую войну, которая прошла 6 апреля в Канзас-Сити, ощутимых результатов в развитии белорусско-американских отношений.

Напомним, комиссия США по проведению памятных мероприятий по случаю столетия Первой мировой войны направила приглашение белорусской стороне принять участие в международной памятной церемонии «Жертвуя во имя свободы и мира». На церемонию приглашали и самого Александра Лукашенко как главу одной из стран, которые были вовлечены в Первую мировую войну. Известно же, что представлял Беларусь на памятной церемонии заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. На церемонии также присутствовал временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский.

Как отметил американский политолог, профессор социальной географии Григорий Иоффе в ходе видеомоста Минск-Бостон, вполне возможно, что замминистра на обратном пути посетил Вашингтон, где провел ряд встреч.

Что касается вопроса о том, как может повлиять данный визит белорусской делегации в США на дальнейшее развитие отношений между странами, по мнению политологов, ощутимых результатов вряд ли стоит ждать. «Скорее всего, формат встречи был такой: мы появились, мы встретились, мы поговорили. И это тоже нужно. Часто такие встречи важнее даже подписания каких-то договоров», – отметил политический аналитик Павел Потапейко.

Проблема отсутствия послов – не первостепенный вопрос

Заметим, что эксперты отмечают в последние годы значительное потепление в отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами. В свою очередь и Александр Лукашенко неоднократно заявлял в своих публичных выступлениях о том, что Беларусь заинтересована «в нормализации отношений с США на взаимовыгодной основе».

Однако до сих пор так и не решен вопрос полноформатной работы американского посольства в Минске. Напомним, с момента дипломатического скандала между Минском и Вашингтоном в 2008 году и отъезда посла Карен Стюарт США представлены в Беларуси на уровне временного поверенного, а штат посольства был сокращен с 35 до пяти человек. На сегодня в посольстве США в Беларуси разрешено работать девяти дипломатам.

Комментируя данный факт, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь Сергей Кизима отметил, что важно не наличие или отсутствие посла, а важны в первую очередь «хорошие отношения с уважением к собеседнику». «Есть посол, нет посла – это не первостепенный вопрос в белорусско-американских отношениях», – считает эксперт.

В свою очередь аналитик Павел Потапейко предположил, что, если не произойдет ничего экстраординарного, есть вероятность того, что в скором времени мы сможем увидеть полноценные дипломатические отношения с полным штатом послов.

«Не стоит этого ждать, конечно, завтра-послезавтра. Возможно, в течение года этот вопрос будет решен», – сказал эксперт, подчеркнув, что относится к данному вопросу со сдержанным оптимизмом.

Огромный импорт, мизерный экспорт

Также аналитики обратили внимание и на тот факт, что, несмотря на потепление в отношениях между странами, не происходит никаких положительных сдвигов в экономической сфере.

«Огромный импорт, мизерный экспорт, как был четыре года назад, такой он и сейчас, – отметил Сергей Кизима. – Существенных сдвигов во взаимной торговле не наблюдается. Если мы говорим о процессе нормализации отношений, почему это никак не сказывается на экономике?».

Отметим, согласно данным Белстата, экспорт белорусских товаров в США в 2016 году составил 129 млн долларов (в 2015 году – 123 млн долларов, в 2014 году – 120 млн), импорт – 515 млн долларов (в 2015 году – 446 млн долларов, в 2014 – 507 млн соответственно).

Как видим, объемы торговли Беларуси с США с годами сильно не меняются и остаются довольно незначительными. При этом очень сомнительно, что деловое сотрудничество в ближайшей перспективе удастся расширить, как и то, что в Беларусь придут американские инвестиции.

Между тем, как отметил Сергей Кизима, Беларусь, безусловно, заинтересована в продуктивных связях с американской экономикой, в присутствии инвесторов и, соответственно, приходе капитала. На взгляд эксперта, прежде всего, политика должна обслуживать экономику.

В целом же политологи едины во мнении, что Беларуси необходимо продолжать налаживать отношения с США, отметив, что белорусский МИД сегодня делает в этом направлении максимум возможного.

Также, по словам американского политолога, профессора Григория Иоффе, буквально на днях в Вашингтоне бывший временный поверенный в делах США в Беларуси Скотт Роланд выступил с заявлением, что улучшение белорусско-американских отношений ни в коем случае нельзя сворачивать. Скотт Роланд аргументировал это тем, что за последние годы удалось достигнуть гораздо больше, чем за восемь лет, когда никаких отношений не было.

Однако профессор Григорий Иоффе с сожалением констатировал, что Беларусь сегодня – точно не первый пункт повестки дня во внешней политике США.