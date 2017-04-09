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В Минск приедет третий сезон шоу "Танцы"

10.04.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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На телеканале ТНТ стартовал третий сезон шоу «Танцы». После завершения проекта его участники отправятся на гастроли, и к счастью всех поклонников шоу, лучшие танцоры трех сезонов выступят в КЗ Минск 21 ноября.


Напомним, в борьбе за звание лучшего в третьем сезоне шоу «Танцы» победил участник команды Мигеля — Дима Щебет. Сразу после окончания проекта его участники отправились в большой гастрольный тур. Впереди ребят ждут концерты по странам СНГ, списке третьего сезона — более 50 городов.

Над программой предстоящего тура, как и раньше, работают лучшие хореографы проекта во главе с Мигелем. Зрители живьем увидят фееричные номера и уже полюбившихся участников: Даяна, Мишу Зайцева, Диму Юдина, Валентина Ермоленко, Тео, Макса Жилина, Баину, Дашу Ролик, Иру Кононову, Вишню, Свету Яремчук, Настю Волкову и, конечно, победителя 3 сезона шоу «Танцы» на ТНТ Диму Щебета.

Стоимость билетов: 60−130 рублей.
Инфолиния: +375 (44) 5−947−947.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт «Елки».

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Теги: Минск
 
 
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После завершения проекта его участники отправятся на гастроли, и к счастью всех поклонников шоу, лучшие танцоры трех сезонов выступят в КЗ Минск 21 ноября.

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