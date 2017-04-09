Известная во всем мире французская певица Imany, она же Надя Младжало, покорила сердца поклонников не только чарующим голосом и эмоциональными песнями, но и ярким образом. Какой бы look ни выбрала дива, которая выступит в Минске 26 апреля в Прайм Холл , майку-алкоголичку или коктейльное платье, неизменным остается платок на ее голове.

Стиль у чернокожей красавицы и правда неповторимый — наверняка, большую роль здесь сыграло fashion прошлое, не зря Надю поначалу называли «поющей моделью». Imany никогда не появляется на публике и в своих видео без платка, который завязывает самыми разными способами. Мы попросили минских модниц, которые собираются на шоу Нади Младжало в Прайм Холл, завязать тюрбан, а ля Imany и рассказать, за что они любят загадочную певицу.

Мария Погорелова, блогер





В творчестве Imany меня больше всего поразила искренность — в голосе, ритмах, текстах. Я сидела, как зачарованная, и слушала на репите ее самые популярные песни. Больше всего я влюблена в ее джазовый альбом, созданный совместно с потрясающими музыкантами. Музыка искрится, переливается, и на душе становится так хорошо. Мне кажется, в этом и есть ее секрет — открытость миру, благодарность и простота. Ее образы наполнены духом поиска своей идентичности, уникального стиля — в этом вся Imany. Яркая, красивая, грациозная, добрая. С большим удовольствием пойду на концерт, и очень надеюсь, что компанию мне составит моя мама.

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Анна Кулакова, совладелица бренда KRASA





С творчеством Imany я познакомилась не так давно. Услышала ее альбом в машине у подруги. Я не могу выделить какую-то одну любимую песню, но мне близок ее тембр, образ, манера держаться. Я думаю, что ее любят прежде всего за абсолютную естественность во всем. Она неповторима в своем стиле и делает только то, что ей по душе. Ее образ всегда очень женственный, и я хочу отметить любовь к главному предмету женского гардероба — платьям. Наш бренд с удовольствием предложил бы ей что-нибудь. Сама я не ношу платки, но Imany без них не могу себе представить — такой образ ей идет без сомнения. Считаю дни до концерта — собираемся с любимым человеком.

Анна Анисимова-Сармонт, многодетная мама





Когда я слушаю музыку, для меня первостепенное значение имеет тембр исполнителя. Я люблю загадочные, бархатные низкие тембры, они окунают в сказку и обволакивают чем-то волшебным. С Imany я познакомилась совсем недавно. Ее альбом The Wrong Kind of War крутится по кругу, не напрягает, создает ритм и в то же время радует голосовой текстурой. Тюрбаны, платки и всякого рода подобные аксессуары я очень и очень люблю. Это удобно, учитывая, что мне нельзя ходить без головного убора в холод и ветер. А тут и красиво, и вариативно, и подчеркивает мои черты лица.

В день приезда в Минск Imany мои трое детей остаются дома, а я иду отдыхать и наслаждаться чудесной артисткой.

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Какой наряд и образ выбрать перед походом на предстоящий концерт звезды джаза и соула Imany, решайте сами. Главное, успейте купить билеты на предстоящее шоу в Prime Hall.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: Танцпол — 70 рублей. Сектора и столики от 60 до 140 рублей. Инфолиния: +375 29 106 000 2, +375 29 75 111 75. Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт «Елки» .

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