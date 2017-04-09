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Главный раввин Беларуси о празднике Песах

10.04.2017 08:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сегодня иудеи всего мира начинают праздновать Песах — один из главных праздников еврейского народа, посвященный освобождению еврейского народа от рабства. По преданию, 400 лет евреи находились в рабстве у египтян.  Бог, чтобы освободить избранный народ, послал египтянам 10 казней, и только после десятой фараон отпустил народ на свободу.

Главный раввин Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь Мордехай Райхинштейн рассказал радио Sputnik Беларусь о традициях и истории праздника.

"Отпусти народ мой, и послужит он Мне, сказал Всевышний. Нельзя отпустить никого в никуда, не бывает просто свободы. Человек, выйдя из одного рабства, и не найдя каких-то жизненных принципов, подпадает под какое-то влияние, в новое рабство", — сказал рав Мордехай.

Песах — семидневный праздник. В течение праздника запрещается употреблять в пищу хлеб и любые другие продукты, содержащие зерновые, которые подверглись закваске. Центральное событие праздника — пасхальный вечер. За столом рассказывается история Исхода евреев из египетского рабства, существует обязанность выпить четыре чаши вина или виноградного сока. Виноградный сок тоже считается вином.

Полностью беседу с главным раввином Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь Мордехаем Райхинштейном слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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Главный раввин Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь Мордехай Райхинштейн рассказал радио Sputnik Беларусь о празднике Песах.

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