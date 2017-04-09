МИНСК, 10 апр — Sputnik. Страстная седмица началась у православных, через семь дней христиане будут праздновать самый главный праздник религиозного календаря — светлое Христово Воскресение.

По словам священнослужителей, каждый день Страстной седмицы посвящен событию последних дней земной жизни Иисуса, каждый день называют Великим.

В этом году у христиан совпадает день Пасхи, Светлое Христово Воскресение приходится на 16 апреля.

Великий понедельник

Сегодня, в Великий понедельник, церковь вспоминает Иосифа из Ветхого Завета, который умел разгадывать сны, за что его завистливые братья продали в Египет за 20 сребреников. Ветхозаветный Иосиф считается прообразом Христа, которого предали за 30 серебряников, рассказали священнослужители. Кроме этого, в понедельник начинают варить миро, которое варится только 1 раз в году в последнюю неделю Великого поста — весь день до вечера в Великий понедельник, весь Великий вторник и утром в Великую среду, рассказали священнослужители.

Миро — это благовонное масло, в которое входит до 40 компонентов.



© Sputnik Сергей Пятаков Завершение чина мироварения

Великий вторник

В Великий вторник церковь вспоминает проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском храме, а также притчи о десяти девах и о талантах, которые он рассказал своим ученикам. Также вспоминается событие, когда Иисус выгнал из храма книжников и фарисеев.

Вспоминая эти события и причти Спасителя, церковь призывает паству к духовному бодрствованию, а также к христианскому употреблению талантов, которыми Господь наградил каждого человека.

Великая среда

В Великую среду церковь вспоминает два события — предательство Христа одним из его 12 учеников Иудой и помазание Иисуса миром, рассказали собеседники агентства. По их словам, в среду верующие стараются исповедаться, чтобы принять причастие в Великий четверг.

В БПЦ сообщили, что в среду, 12 апреля, митрополит Минский и Заславский Павел в 09:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе отслужит литургию.



© Sputnik Сергей Пятаков Молитвенник во время утрени с чином погребения Плащаницы

Великий четверг

По словам священнослужителей, в Великий четверг церковь воспоминает события Тайной Вечери, на которой Христом было установлено таинство Причастия. В Великий четверг архиерей совершает чин омовения ног. Он омывает ноги 12 священникам (или монахам) в воспоминание омовения, исполненного Спасителем над апостолами пред Тайной вечерей. Как сообщили в БПЦ, 13 апреля, в Великий четверг, в 10:00 митрополит Минский и Заславский Павел отслужит в Минском Свято-Духовом соборе Божественную литургию, а в 18:00 — Утреню с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей.

Великая пятница

Церковь в великую пятницу вспоминает страдания Иисуса Христа, которые он претерпел ради спасения людей, отметили священнослужители и добавили, что Великая пятница — самый скорбный день в году по христианскому календарю. В этот день не служится литургия, поэтому утренняя служба совершается в Великий четверг. По словам священнослужителей, в этот день служится вечерня, в конце которой выносится Плащаница Христова, где изображено положение Христа во гроб. Верующие прикладываются к Плащанице, поют тропари.



© Sputnik Сергей Пятаков Чин погребения Плащаницы происходит в Великую пятницу

Великая суббота

Страстная неделя завершается Великой субботой, в этот день церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа, рассказали священнослужители. По их словам, для всех христиан этот день и скорбный, и радостный одновременно. "Ведь Иисус еще во гробе, но вот-вот свершится чудо и наступит праздник праздников — светлое Христово Воскресение", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в БПЦ, в этот день Митрополит Минский и Заславский Павел в 09:00 отслужит в Свято-Духовом соборе Божественную литургию, в 23:15 — Пасхальную Полунощницу, в 23:45 — возглавит Крестный ход. В полночь в храмах начнется Пасхальная Заутреня, после которой — Божественная литургия. Священнослужители облачатся сначала в белые, а потом красные одежды.