﻿ Хотелось бы развидеть, топ- 9 ошибок в дизайне интерьера. Проект "Большая квартира". 21.by
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Хотелось бы развидеть, топ- 9 ошибок в дизайне интерьера. Проект "Большая квартира"

10.04.2017 09:13 — Разное | Tut.by  
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Многие, кто не сталкивался с большими объемами задач, считают: обустроить квартиру не сложно, были бы деньги. Достаточно полистать интерьерные журналы, выбрать самое-самое и найти это самое в наших салонах… Те, кто недавно вселился в квартиру, где закончился ремонт, уже хорошо себе представляют: интерьерные журналы не панацея. Не все то, что красиво в глянце, уместно в конкретных твоих квадратных метрах, при твоих окнах, потолках, планировке.


houzz.ru


— Организация гостиной комнаты — одна из важных задач при планировочном решении квартиры, — говорит художник-дизайнер студии дизайна интерьера «ДиКинг» Елена Коваленко. — Гостиная — это универсальное пространство, где мы встречаем гостей, собираемся на семейный ужин отдыхаем от суеты.

Здесь нужно учитывать все нюансы: идеи хозяина квартиры, технические нормы, правила декора.

Нам хочется, чтобы пространство гостиной выглядело необычно, в нем была «изюминка». Мы хотим сочетать несочетаемое.


Фото сайта newatlant.ru

Фото сайта newatlant.ru

Отсутствие логики часто проводит нас к плачевному результату.


Фото сайта inmyroom.ru

Ошибка 1: неправильно спланировали

Если изначально неправильно определить функциональные зоны, то расстановка мебели и путь передвижения по квартире станет неэргономичным — все будет путаться под ногами. Получится «лабиринт из мебели».

2. Ошибка 2: все такое красивое

Не все любят спокойные и мягкие интерьеры, но это не означает что на каждый элемент в гостиной комнате должен быть уникален. Всего должно быть в меру.


Фото сайта rulez-t.info

Даже если мы имеет дело с таким стилем в дизайне интерьера как «китч», о мере придется помнить.

Ошибка 3: все в любимом цвете

Использование только одной цветовой гаммы в интерьере является не лучшим решением.


Фото сайта: rulez-t.info

Цветовая гамма — основа интерьера и залог комфортной атмосферы.


Фото сайта rulez-t.info

Ошибка 4: все сочетается

Не сочетается. Использовать несочетаемые тона, не продумать баланс светлых и темных оттенков по отношению к мебели — это может привести к перегруженности интерьера.


Фото сайта moscowsad.ru

Ошибка 5: много не мало

Слишком большое количество аксессуаров. Вся наша семейная история фотографий в сочетании с «фарфоровыми кошечками» и другими предметами сделают интерьер перенесыщенным и никак не пойдет ему на пользу.


Фото сайта roomble.com

Ошибка 6: забыли про свет

Основа любого интерьера — это свет и цвет. В помещение нужно нужно тщательно продумать освещение.


Фото сайта roomble.com

Ошибка 7: потрясающий потолок

Сложные гипсокартонные конструкции на потолке встречаются редко, но встречаются. Это выглядит старомодно и безвкусно.


Фото сайта designmyhome.ru

Такого роды конструкции быстро надоедают. В помещении с невысокими потолками такие потрясающие вещи выглядят особенно давяще.


Фото сайта gipsokartonchik.ru

Ошибка 8: очень нарядные окна

Использование слишком сложных драпировок либо наоборот открытые окна у которых отсутствует что-либо. Окна требуют правильного оформления. Есть исключения, в виде определенного стиля в интерьере, в которых актуально оставлять их открытыми.


Фото сайта goldy-woman.com

Сложные и многослойные драпировки требуют больших окон и помещений, больших усилий по уходу, и сегодня выглядят нелепо. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем превращать свою гостиную в дворец изящных искусств.


Фото сайта biostar-russia.ru

Гостиная комната должная быть теплой и уютной, но это не обязательно стандартные идеи, но не стоит забывать про чувство меры. Экспериментируйте, но делайте это продумано.

Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.
 
 
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"Можно все" - увы, не слоган для интерьера, в котором захочется жить.

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