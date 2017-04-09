|
Хотелось бы развидеть, топ- 9 ошибок в дизайне интерьера. Проект "Большая квартира"
Многие, кто не сталкивался с большими объемами задач, считают: обустроить квартиру не сложно, были бы деньги. Достаточно полистать интерьерные журналы, выбрать самое-самое и найти это самое в наших салонах… Те, кто недавно вселился в квартиру, где закончился ремонт, уже хорошо себе представляют: интерьерные журналы не панацея. Не все то, что красиво в глянце, уместно в конкретных твоих квадратных метрах, при твоих окнах, потолках, планировке.
Здесь нужно учитывать все нюансы: идеи хозяина квартиры, технические нормы, правила декора.
Нам хочется, чтобы пространство гостиной выглядело необычно, в нем была «изюминка». Мы хотим сочетать несочетаемое.
Отсутствие логики часто проводит нас к плачевному результату.
Ошибка 1: неправильно спланировали
Если изначально неправильно определить функциональные зоны, то расстановка мебели и путь передвижения по квартире станет неэргономичным — все будет путаться под ногами. Получится «лабиринт из мебели».
2. Ошибка 2: все такое красивое
Не все любят спокойные и мягкие интерьеры, но это не означает что на каждый элемент в гостиной комнате должен быть уникален. Всего должно быть в меру.
Даже если мы имеет дело с таким стилем в дизайне интерьера как «китч», о мере придется помнить.
Ошибка 3: все в любимом цвете
Использование только одной цветовой гаммы в интерьере является не лучшим решением.
Цветовая гамма — основа интерьера и залог комфортной атмосферы.
Ошибка 4: все сочетается
Не сочетается. Использовать несочетаемые тона, не продумать баланс светлых и темных оттенков по отношению к мебели — это может привести к перегруженности интерьера.
Ошибка 5: много не мало
Слишком большое количество аксессуаров. Вся наша семейная история фотографий в сочетании с «фарфоровыми кошечками» и другими предметами сделают интерьер перенесыщенным и никак не пойдет ему на пользу.
Ошибка 6: забыли про свет
Основа любого интерьера — это свет и цвет. В помещение нужно нужно тщательно продумать освещение.
Ошибка 7: потрясающий потолок
Сложные гипсокартонные конструкции на потолке встречаются редко, но встречаются. Это выглядит старомодно и безвкусно.
Такого роды конструкции быстро надоедают. В помещении с невысокими потолками такие потрясающие вещи выглядят особенно давяще.
Ошибка 8: очень нарядные окна
Использование слишком сложных драпировок либо наоборот открытые окна у которых отсутствует что-либо. Окна требуют правильного оформления. Есть исключения, в виде определенного стиля в интерьере, в которых актуально оставлять их открытыми.
Сложные и многослойные драпировки требуют больших окон и помещений, больших усилий по уходу, и сегодня выглядят нелепо. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем превращать свою гостиную в дворец изящных искусств.
Гостиная комната должная быть теплой и уютной, но это не обязательно стандартные идеи, но не стоит забывать про чувство меры. Экспериментируйте, но делайте это продумано.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Можно все" - увы, не слоган для интерьера, в котором захочется жить.
|
Архив (Разное)
Комментарии