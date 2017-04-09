Россия может выделить Беларуси кредит на сумму около 1 млрд долларов, а также давно обещанные транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Как рассказал 9 апреля в эфире телеканала ОНТ белорусский вице-премьер Владимир Семашко на переговорах президентов двух стран в Санкт-Петербурге 3 апреля «было сделано поручение еще дополнительно около 1 млрд долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить».

Кроме того, по его словам, Минск получит третий и четвертый транши кредита ЕФСР по 300 млн долларов каждый. Третий транш Беларусь должна была получить еще осенью 2016 года.

Также, согласно сюжету, долг Беларуси за газ за 2016 год в сумме более 700 млн долларов возвратить «будет проще», поскольку Россия рефинансирует межгосударственные кредиты, выданные Минску по линии Евразийского экономического союза: либо снизит процентные ставки, либо увеличит срок возврата кредита.

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу и закончили ее на невиданном в последнее время позитиве: все спорные вопросы решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.

Вскоре Владимир Семашко сообщил , что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. А российская сторона заявила о том , что имеет технические возможности для этого.

Однако эксперты не спешат радоваться : похоже, пока ничего не решено, ничего не сделано и ситуация в белорусско-российских отношениях не изменилась ни на йоту.