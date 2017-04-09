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Лондон настаивает на новых санкциях в отношении Москвы
10.04.2017 09:37 — Разное | Ежедневник
фото: dw.com
Кремль следует наказать за поддержку Башара Асада, уверен глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он намерен убедить в этом другие страны Запада.
Великобритания намерена подтолкнуть Запад к введению новых санкций в отношении российского руководства, если оно не прекратит поддержку сирийского президента Башара Асада. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон добивается, чтобы западные страны разработали "серьезные штрафные меры" в ответ на газовую атаку, в результате которой погибли до 90 человек, пишет 10 апреля британское издание The Times (перевод –
Новые санкции призваны существенно усложнить жизнь российским правительственным чиновникам, отмечает издание. Согласно его информации, документ о санкциях был подготовлен Джонсоном для встречи министров иностранных дел стран G7 в итальянской Лукке.
Накануне, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не исключает ужесточения санкций против Москвы и Тегерана за поддержку режима президента Сирии Асада. «Полагаю, мы обсудим этот вопрос. Уже начали его обсуждать. На данный момент ничего не исключается», – подчеркнула она.
Министры иностранных дел "большой семерки" проведут двухдневные консультации в итальянской Лукке 10 и 11 апреля.
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Кремль следует наказать за поддержку Башара Асада, уверен глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он намерен убедить в этом другие страны Запада.
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