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Лондон настаивает на новых санкциях в отношении Москвы

10.04.2017 09:37 — Разное | Ежедневник  
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Лондон настаивает на новых санкциях в отношении Москвы

фото: dw.com

Кремль следует наказать за поддержку Башара Асада, уверен глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он намерен убедить в этом другие страны Запада.

Великобритания намерена подтолкнуть Запад к введению новых санкций в отношении российского руководства, если оно не прекратит поддержку сирийского президента Башара Асада. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон добивается, чтобы западные страны разработали "серьезные штрафные меры" в ответ на газовую атаку, в результате которой погибли до 90 человек, пишет 10 апреля британское издание The Times (перевод – «Немецкая волна»).

Новые санкции призваны существенно усложнить жизнь российским правительственным чиновникам, отмечает издание. Согласно его информации, документ о санкциях был подготовлен Джонсоном для встречи министров иностранных дел стран G7 в итальянской Лукке.

Накануне, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не исключает ужесточения санкций против Москвы и Тегерана за поддержку режима президента Сирии Асада. «Полагаю, мы обсудим этот вопрос. Уже начали его обсуждать. На данный момент ничего не исключается», – подчеркнула она.

Министры иностранных дел "большой семерки" проведут двухдневные консультации в итальянской Лукке 10 и 11 апреля.

 
 
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Кремль следует наказать за поддержку Башара Асада, уверен глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он намерен убедить в этом другие страны Запада.

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