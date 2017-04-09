﻿ Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец

10.04.2017 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Перспективный американский авианосец «Джеральд Форд» 8 апреля 2017 года впервые вышел в море на ходовые испытания, которые, как ожидается, будут продолжаться всего несколько дней. Об этом сообщает издание N+1 со ссылкой на NavyTimes.


«Джеральд Форд». Изображение: U.S. Navy / nplus1.ru

По данным издания, это первый за последние 42 года выход в море американского авианосца нового типа после того, как 1 марта 1975 года на ходовые испытания вышел первый корабль типа «Нимиц».

Авианесущие корабли выполняют роль плавучих аэродромов, позволяя доставить собственную авиацию достаточно близко к точке, где планируется ее применять. Новые авианосцы типа «Джеральд Форд» строятся в США для замены устаревших кораблей типа «Нимиц» и пополнения корабельного состава.

Властями США предписано, что для поддержания высокого боевого потенциала ВМС должны иметь на вооружении не менее 11 авианосцев. Исключение из этого требования было сделано только в 2012 году, чтобы военные могли списать устаревший авианосец «Энтерпрайз», первый в мире атомный корабль такого типа.

Авианосец «Джеральд Форд», головной корабль проекта, был спущен на воду в ноябре 2013 года. Его готовность в настоящее время составляет 90 процентов. Водоизмещение авианосца составит около ста тысяч тонн при длине 337 метров и ширине 78 метров. Осадка американского корабля составит около 12 метров. «Джеральд Форд» сможет развивать скорость до 30 узлов. В состав экипажа корабля войдут 4660 моряков.

Изначально ВМС США планировали получить новый корабль в середине 2016 года, однако из-за сложностей в испытании систем корабля это событие сперва перенесли на ноябрь, а затем и вовсе на конец 2017 года. Строительство нового авианосца обошлось американскому бюджету в 12,6 миллиарда долларов.

В настоящее время «Джеральд Форд», оснащенный электромагнитной катапультой для запуска самолетов, достраивается на плаву. Кроме того, с 2015 года ведется строительство второго авианосца типа — «Джона Кеннеди». В 2018 году планируется заложить третий авианесущий корабль — «Энтерпрайз». Как ожидается, в его конструкции будет использоваться металл уже списанного одноименного авианосца.

Читайте также:

Судьба «Минска»: как советский авианосец превратили в китайский луна-парк

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство нового авианосца обошлось американскому бюджету в 12,6 миллиарда долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Хакер взломал все сирены в городе и перебудил жителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика