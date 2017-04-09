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Хакер взломал все сирены в городе и перебудил жителей

10.04.2017 09:46 — Разное | Tut.by  
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Неизвестный хакер получил удаленный доступ ко всем 156 городским сиренам безопасности Далласа и включал их на полную громкость в течение полутора часов ночью с пятницы на субботу. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на USA Today.


Фото: glasz-news.ru

Сирены, обычно используемые для предупреждения о погодных угрозах и природных катастрофах, работали с перерывами с 23:42 пятницы по 01:17 субботы. Каждую из 156 сирен включали 60 раз.

Раздраженные жители стали названивать в службу 911 в четыре раза чаще, чем обычно, сделав всего порядка 4400 звонков. В этот период время ожидания на линии увеличилось с 10 секунд до шести минут.

В конце концов властям города удалось вручную отключить всю систему, чтобы избавиться от шума.

Представитель местного Управления чрезвычайных ситуаций смог рассказать только то, что хакер находится в Далласе. Его не смогли отследить, и поиски займут много времени, впрочем, в этом городу помогает Федеральная комиссия по связи (FCC).

Мэр города Майк Роулинг заявил, что хакер преследовал цель вывести из строя систему чрезвычайных оповещений, и что кем бы он ни был, власти «найдут и предадут суду ответственных».

«Это еще один серьезный пример того, почему мы должны обновить технологическую инфраструктуру нашего города и лучше ее охранять, — сказал мэр Далласа Майк Роулинг. — Это дорогостоящее предложение, поэтому каждый доллар налогоплательщиков должен быть потрачен с учётом таких критических нужд, как эта».

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В конце концов властям города удалось вручную отключить всю систему, чтобы избавиться от шума.

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