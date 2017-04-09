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Очереди на границе Беларуси и ЕС уменьшились
Очереди из грузовиков на выезд из Беларуси в страны Европейского союза к утру 10 апреля по сравнению с выходными, когда в них стояло более 850 фур, уменьшились, но все равно сохраняются.
Так, по
На границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" стоят 60 грузовиков.
На белорусско-польской границе большегрузы есть лишь в "Берестовице" - 30 и «Брузгах» - 16, также в "Брузгах" находятся 124 легковушки, в "Бресте" их - 90.
Таким образом, на границе Беларуси и ЕС в очередях на настоящее время стоят менее 500 фур, а также более 200 легковых автомобилей на польском направлении.
Одной из причин таких очередей является то, что после
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Очереди из грузовиков на выезд из Беларуси в страны Европейского союза к утру 10 апреля по сравнению с выходными, когда в них стояло более 850 фур, уменьшились, но все...
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