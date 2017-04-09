Очереди из грузовиков на выезд из Беларуси в страны Европейского союза к утру 10 апреля по сравнению с выходными, когда в них стояло более 850 фур, уменьшились, но все равно сохраняются.

Так, по данным Государственного пограничного комитета по состоянию на 10:00, на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находятся 200 фур, в «Беняконях» - 90, в «Котловке» - 50, в «Привалке» - 50.

На границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" стоят 60 грузовиков.

На белорусско-польской границе большегрузы есть лишь в "Берестовице" - 30 и «Брузгах» - 16, также в "Брузгах" находятся 124 легковушки, в "Бресте" их - 90.

Таким образом, на границе Беларуси и ЕС в очередях на настоящее время стоят менее 500 фур, а также более 200 легковых автомобилей на польском направлении.