Инцидент произошел поздно вечером в минувшую субботу. По информации РЖД, машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.



© Sputnik / Виктор Толочко Поезд Брест-Москва прибыл на конечную: в больницы никого не забрали

По последним данным, после железнодорожной катастрофы к медикам обратились за помощью 50 человек, 12 из них были госпитализированы в московские больницы. Среди пострадавших — шесть граждан Беларуси, три из них накануне вернулись в Минск, еще три — две женщины и мужчина — остаются на лечении в российской столице.

Столкновение сдвинуло график передвижения поездов — они прибывали на станции с опозданием.

БЖД и МЧС РФ накануне опубликовали списки пострадавших , указав медучреждения, в которые они помещены.

СК РФ выясняет все подробности инцидента.

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