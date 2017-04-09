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Кадры работы спасателей на месте железнодорожной аварии в Москве
10.04.2017 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел поздно вечером в минувшую субботу. По информации РЖД, машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
© Sputnik / Виктор Толочко
По последним данным, после железнодорожной катастрофы к медикам обратились за помощью 50 человек, 12 из них были госпитализированы в московские больницы. Среди пострадавших — шесть граждан Беларуси, три из них накануне вернулись в Минск, еще три — две женщины и мужчина — остаются на лечении в российской столице.
Столкновение сдвинуло график передвижения поездов — они прибывали на станции с опозданием.
БЖД и МЧС РФ накануне
СК РФ выясняет все подробности инцидента.
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Поезд Москва – Брест столкнулся с подмосковной электричкой на перегоне Фили – Кунцево. Смотрите на видео работу спасателей, исследовавших искореженные вагоны.
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