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Кадры работы спасателей на месте железнодорожной аварии в Москве

10.04.2017 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел поздно вечером в минувшую субботу. По информации РЖД, машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Кадры работы спасателей на месте железнодорожной аварии в Москве
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Брест-Москва прибыл на конечную: в больницы никого не забрали

По последним данным, после железнодорожной катастрофы к медикам обратились за помощью 50 человек, 12 из них были госпитализированы в московские больницы. Среди пострадавших — шесть граждан Беларуси, три из них накануне вернулись в Минск, еще три — две женщины и мужчина — остаются на лечении в российской столице.

Столкновение сдвинуло график передвижения поездов — они прибывали на станции с опозданием.

БЖД и МЧС РФ накануне опубликовали списки пострадавших, указав медучреждения, в которые они помещены.

СК РФ выясняет все подробности инцидента.

Читайте также интервью с начальником попавшего в аварию поезда Москва — Брест>>

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Поезд Москва – Брест столкнулся с подмосковной электричкой на перегоне Фили – Кунцево. Смотрите на видео работу спасателей, исследовавших искореженные вагоны.

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