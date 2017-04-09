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В Беларуси может появиться инфраструктура открытых данных
Белорусский
Открытые данные — это тот «плодородный грунт», на котором в развитых странах быстрыми темпами растут популярные приложения, онлайн-сервисы, исследования всех аспектов жизни страны (от демографии до состояния окружающей среды), проекты улучшения городского пространства и многое другое. Правительства, исследовательские институты и просто энтузиасты собирают и выкладывают в открытый доступ терабайты информации, которой может пользоваться любой желающий.
Как это работает? Сталкивались с планировщиками маршрутов передвижения, синхронизированными с расписанием работы транспорта и счетчиком калорий? Или, например, с сервисом подбора недвижимости с привязкой к уровню преступности и экологии каждого района? В Беларуси таких практически нет. Но во всем мире эти сервисы работают на базе открытых данных — информации, которая:
— представляет общественный интерес;
— находится в открытом доступе и в машиночитаемом виде (отсканированный архив в pdf-формате никак не сможет претендовать на это звание);
— не ограничена авторским правом;
— бесплатна.
Есть абсолютные лидеры в open data. Например, в США количество наборов данных (датасетов) приближается к 100 000. Практически каждый день на их основе появляются новые приложения. Наши соседи (Россия, Украина) также обзавелись государственными порталами открытых данных, где уже можно найти тысячи актуальных баз. В Беларуси же данные собираются по сути волонтерами и количество наборов данных на данный момент — меньше 200.
«Это вполне нормальная ситуация, когда сбор данных начинается с энтузиастов. Например, в Великобритании все стартовало точно так же: инициатива отдельных людей со временем нашла отклик у правительства. Теперь в стране шикарный госпортал с тысячами датасетов, — комментирует ситуацию представитель сообщества «Открытые данные. Беларусь» Алина Родачинская. — В Беларуси уже объявлен тендер на государственный портал. Поэтому сейчас самое время наладить многосторонний диалог, чтобы изначально сделать качественный продукт, подкрепленный законодательством. А не уйти в формальное складирование неструктурированной информации сомнительной значимости и актуальности».
Белорусские открытые данные уже стали основой некоторых удобных сервисов. Например,
Но для сравнения, посмотрите на примере Берлина, как работают интерактивные сервисы от Morgenpost: скажем,
«Об уровне белорусских разработчиков слышали даже те, кто плохо представляет, где находится сама Беларусь. IT — это уже что-то вроде национальной идеи и объективный повод для гордости, — говорит директор компании
В дискуссии примут участие представители Министерства информации РБ и Белстата. Также участие в круглом столе подтвердили:
— руководитель сервиса поиска, комплексной проверки и мониторинга контрагентов Kartoteka.by Вячеслав Шкадаревич;
— представитель сообщества «Открытые данные. Беларусь» Алина Родачинская, которая выступит также модератором секции;
— создатель сообщества Data Talks и эксперт в области анализа данных Сергей Кадомский;
— основатель стартапа R-NOX Вадим Радзивилл;
— исследователь в сфере open data Мария Лоицкер.
Помимо открытых данных круглые столы Belarus IGF-2017 будут посвящены таким темам как интернет-безопасность, защита персональных данных, E-Governance, интернет вещей и юридические аспекты регионального развития интернета.
Организаторы приглашают всех желающих бесплатно принять участие в Форуме по управлению интернетом, пройдя
С полной программой Форума можно ознакомиться
Организатор
hoster.by — крупнейший регистратор и технический администратор доменных зон .BY и .БЕЛ, а также единственный в стране аккредитованный регистратор международных доменов. Хостинг-провайдер и поставщик облачных решений, уполномоченный ОАЦ при Президенте РБ на оказание услуг государственным органам и организациям. Компания hoster.by является организатором благотворительных аукционов доменных имен и многочисленных локальных и региональных мероприятий, посвященных развитию интернет-отрасли.
Партнер круглого стола
На сегодняшний день Kartoteka.by предоставляет своим пользователям информацию по корпоративным секторам Беларуси, России, Украины, Казахстана и по 26 странам ЕС.
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