Белорусский Форум по управлению интернетом пройдет в Минске уже 16 мая. Одна из самых обсуждаемых тем в повестке IGF — формирование инфраструктуры открытых данных в стране. Разбираться, почему в «Кремниевой долине Восточной Европы» по сути отсутствуют открытые данные и что необходимо для создания полноценной инфраструктуры, будем на одном из круглых столов Belarus IGF-2017. Бесплатно принять участие в Форуме может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия.





Открытые данные — это тот «плодородный грунт», на котором в развитых странах быстрыми темпами растут популярные приложения, онлайн-сервисы, исследования всех аспектов жизни страны (от демографии до состояния окружающей среды), проекты улучшения городского пространства и многое другое. Правительства, исследовательские институты и просто энтузиасты собирают и выкладывают в открытый доступ терабайты информации, которой может пользоваться любой желающий.

Как это работает? Сталкивались с планировщиками маршрутов передвижения, синхронизированными с расписанием работы транспорта и счетчиком калорий? Или, например, с сервисом подбора недвижимости с привязкой к уровню преступности и экологии каждого района? В Беларуси таких практически нет. Но во всем мире эти сервисы работают на базе открытых данных — информации, которая:

— представляет общественный интерес;

— находится в открытом доступе и в машиночитаемом виде (отсканированный архив в pdf-формате никак не сможет претендовать на это звание);

— не ограничена авторским правом;

— бесплатна.

Есть абсолютные лидеры в open data. Например, в США количество наборов данных (датасетов) приближается к 100 000. Практически каждый день на их основе появляются новые приложения. Наши соседи (Россия, Украина) также обзавелись государственными порталами открытых данных, где уже можно найти тысячи актуальных баз. В Беларуси же данные собираются по сути волонтерами и количество наборов данных на данный момент — меньше 200.

«Это вполне нормальная ситуация, когда сбор данных начинается с энтузиастов. Например, в Великобритании все стартовало точно так же: инициатива отдельных людей со временем нашла отклик у правительства. Теперь в стране шикарный госпортал с тысячами датасетов, — комментирует ситуацию представитель сообщества «Открытые данные. Беларусь» Алина Родачинская. — В Беларуси уже объявлен тендер на государственный портал. Поэтому сейчас самое время наладить многосторонний диалог, чтобы изначально сделать качественный продукт, подкрепленный законодательством. А не уйти в формальное складирование неструктурированной информации сомнительной значимости и актуальности».

Белорусские открытые данные уже стали основой некоторых удобных сервисов. Например, сводки ГАИ , гражданского мониторинга государственных финансов и сервиса проверки контрагентов Kartoteka.by , которым активно пользуются предприятия реального сектора экономики.

Но для сравнения, посмотрите на примере Берлина, как работают интерактивные сервисы от Morgenpost: скажем, карта шумового загрязнения или результаты последних выборов в палату представителей. Не говоря уже о NASA, которые дают доступ к своим данным и даже получают обратную связь. Так, 17-летний британский школьник недавно обнаружил ошибку в фиксации данных показателей радиации на МКС.

«Об уровне белорусских разработчиков слышали даже те, кто плохо представляет, где находится сама Беларусь. IT — это уже что-то вроде национальной идеи и объективный повод для гордости, — говорит директор компании hoster.by , выступающей соорганизатором Форума, Сергей Повалишев. — Дух захватывает, если представить, какой толчок даст хорошая инфраструктура открытых данных бизнесу, в особенности стартапам, да и просто интернет-пользователям. В стране есть огромная потребность в open data, ресурсы для их предоставления и, что немаловажно, — желание и бизнеса, и государства развивать эту сферу. Belarus IGF приложит все усилия, чтобы открыть новую страницу в истории открытых данных в нашей стране».

В дискуссии примут участие представители Министерства информации РБ и Белстата. Также участие в круглом столе подтвердили:

— руководитель сервиса поиска, комплексной проверки и мониторинга контрагентов Kartoteka.by Вячеслав Шкадаревич;

— представитель сообщества «Открытые данные. Беларусь» Алина Родачинская, которая выступит также модератором секции;

— создатель сообщества Data Talks и эксперт в области анализа данных Сергей Кадомский;

— основатель стартапа R-NOX Вадим Радзивилл;

— исследователь в сфере open data Мария Лоицкер.

Помимо открытых данных круглые столы Belarus IGF-2017 будут посвящены таким темам как интернет-безопасность, защита персональных данных, E-Governance, интернет вещей и юридические аспекты регионального развития интернета.

Организаторы приглашают всех желающих бесплатно принять участие в Форуме по управлению интернетом, пройдя регистрацию на мероприятие.

С полной программой Форума можно ознакомиться по ссылке .

Организатор





hoster.by — крупнейший регистратор и технический администратор доменных зон .BY и .БЕЛ, а также единственный в стране аккредитованный регистратор международных доменов. Хостинг-провайдер и поставщик облачных решений, уполномоченный ОАЦ при Президенте РБ на оказание услуг государственным органам и организациям. Компания hoster.by является организатором благотворительных аукционов доменных имен и многочисленных локальных и региональных мероприятий, посвященных развитию интернет-отрасли.

Партнер круглого стола





Kartoteka.by – первый белорусский веб-сервис поиска, комплексной проверки и мониторинга контрагентов.

На сегодняшний день Kartoteka.by предоставляет своим пользователям информацию по корпоративным секторам Беларуси, России, Украины, Казахстана и по 26 странам ЕС.